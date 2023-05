29-letni Konrad Dąbrowski jako amator był wyróżniającym się zawodnikiem Legii Warszawa. Jako zawodowiec zadebiutował w 2012 roku i rozpoczął od nieoczekiwanej porażki, potem jednak przyszła seria zwycięstw. Świetnie wyszkolony "Shy Boy" walczył nieregularnie i w kratkę, ale po dobrym występie zagranicznym w Mijdrecht, gdzie Polak po kontrowersyjnym werdykcie przegrał dwa do remisu z Holendrem o bardzo dobrym bilansie (11-1-1), promotor Tomasz Babiloński postanowił zaproponować mu kontrakt.

W ubiegłym roku Dąbrowski w dobrym stylu wrócił na ścieżkę zwycięstw na gali Babilon Boxing Show w Jaworznie, a teraz sprawdzi się z niepokonanym Janem Lodzikiem w walce wieczoru gali Babilon Boxing Show & K1 w podwarszawskich Ząbkach i przy okazji zaboksuje o pierwszy tytuł w karierze zawodowej.

– Bez wątpienia jest to super okazja do pokazania się. Nie każdy dostaje szansę walki o pas i to w main evencie, za co jestem bardzo wdzięczny mojemu promotorowi Tomaszowi Babilońskiemu – mówi Konrad Dąbrowski. – Jan Lodzik będzie jednym z najmocniejszych rywali w mojej karierze. Równie mocny był niepokonany Holender, z którym w ostatnim czasie walczyłem na jego terenie. Myślę, że nasze style pozwolą na pokazanie super pojedynku bokserskiego, a to na jakiej płaszczyźnie będę mieć przewagę, zobaczymy już podczas walki. Oczywiście nie wychodzę do ringu z inną myślą niż zwycięstwo – kończy wychowanek Legii.

Karta walk Babilon Boxing Show & K1:

BOKS – 10 rund po 3 minuty w limicie do 69,8 kg:

Jan "IRON" Lodzik (9-0) vs Konrad Dąbrowski (13-3)



K1 – 3 rundy po 3 minuty w limicie do 63 kg:

Piotr Stępień (6-0) vs Kristian Nguyen (5-4)



BOKS – 4 rundy po 3 minuty w limicie do 78 kg:

Rafał Dudek (0-0-1) vs Bartomiej "BIOŁY" Nowak (debiut)



BOKS – 4 rundy po 3 minuty w wadze ciężkiej (+91 kg):

Maciej „SMOK” Smokowski (debiut) vs Przemysław Wędzikowski (0-1)



K1 – 3 rundy po 3 minuty w limicie do 65 kg:

Marcin Majewski (2-2) vs Mateusz "BENEK" Białecki (2-2)



BOKS – 4 rundy po 3 minuty w wadze ciężkiej (+91 kg):

Radosław Kawczak (0-1) vs Jacek Gałązka (debiut)

Boks olimpijski:



63,5 kg: Michał Dawiec vs Kacper Łaszczyk

75 kg: Mateusz Urban vs Emil Walkowski

63,5 kg: Marek Pietruczuk vs Jakub Sulęcki

66 kg: Wiktoria Sęk vs Sandra Resemann

Informacja prasowa