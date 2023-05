Legia Warszawa w półfinale play-off Energa Basket Ligi

Początek spotkania był bardzo zacięty, chociaż to przyjezdni byli stroną z ofensywną inicjatywą. Dopiero po późniejszych rzutach Brody’ego Clarke’a gospodarze wychodzi na prowadzenie. Następnie aktywny był też Ajdin Penava i po jego akcji 2+1 stargardzianie byli już lepsi o osiem punktów. Za odrabianie strat wziął się przede wszystkim Travis Leslie, ale po 10 minutach było 29:23. Drugą kwartę Legia rozpoczęła od serii 8:2 i po kontrze wykończonej przez Geoffreya Groselle’a był już remis! PGE Spójnia długo nie pozwalała na nic więcej, dopiero po kilku minutach przyjezdni wychodzi na prowadzenie po rzucie Grzegorza Kulki. Ważne akcje w odpowiedzi kończył jednak Courtney Fortson, a pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 50:46.

Początek trzeciej kwarty układał się po myśli zespołu trenera Sebastiana Machowskiego - po akcji Courtneya Fortsona różnica wzrosła do dziewięciu punktów. Goście odpowiedzieli na to rewelacyjną serią 13:0! Świetnie w tym fragmencie radził sobie przede wszystkim Kyle Vinales. Ostatecznie dzięki kolejnym zagraniom Arica Holmana i Grzegorza Kulki po 30 minutach było już 67:75. W kolejnej części meczu ekipa trenera Wojciecha Kamińskiego prezentowała się jeszcze lepiej, a po trójce Grzegorza Kamińskiego prowadziła już 13 punktami. Stargardzianie starali się jeszcze zmniejszać straty, ale Legia miała już sytuację pod kontrolą, nie pozwalając na zbyt wiele rywalom. Ostatecznie zwyciężyła 93:82 i tym samym jako pierwsza awansowała do półfinału Energa Basket Ligi.

PGE Spójnia Stargard - Legia Warszawa 82:93 (29:23, 21:23, 17:29, 15:18)

PGE Spójnia Stargard: Karol Gruszecki 20, Ajdin Penava 18, Adam Brenk 14, Courtney Fortson 11, Jordan Mathews 8, Brody Clarke 4, Paweł Kikowski 4, Barret Benson 3, Tomasz Śnieg 0, Dominik Grudziński 0.

Legia Warszawa: Kyle Vinales 26, Grzegorz Kulka 12, Billy Garrett 10, Geoffrey Groselle 10, Travis Leslie 9, Grzegorz Kamiński 9, Aric Holman 8, Łukasz Koszarek 5, Janis Berzins 2, Dariusz Wyka 2

psz, plk.pl