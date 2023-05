W czwartek 11 maja odbędzie się pierwsze finałowe starcie Tauron 1. Ligi. Udział w nim wezmą siatkarze MKS-u Będzin oraz Exact Systems Norwidu Częstochowa. Kto rozpocznie serię od zwycięstwa i zbliży się do awansu do PlusLigi? Transmisja meczu MKS Będzin – Exact Systems Norwid Częstochowa w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.