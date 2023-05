W 31. kolejce Fortuna 1 Ligi w Krakowie dojdzie do spotkania dwóch ekip, które walczą o PKO BP Ekstraklasę. Wisła Kraków zagra z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Transmisja meczu Wisła Kraków - Bruk-Bet Termalica Nieciecza w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Wisła Kraków znakomicie rozpoczęła 2023 rok. Ostatnio jednak złapała kryzys. W pięciu ostatnich ligowych meczach dwa razy wygrała i poniosła trzy porażki. W poprzedniej kolejce krakowianie przegrali po bardzo emocjonującym meczu z ŁKS-em Łódź 2:3.

ZOBACZ TAKŻE: Fortuna 1 Liga: Kto z kandydatów do awansu ma najłatwiejszy terminarz?

Zespół z Niecieczy w ostatniej serii gier wygrał 2:0 z Zagłębiem Sosnowiec. Było to przełamanie ekipy prowadzonej przez Radoslava Latala, bo we wcześniejszych trzech meczach nie potrafiła ona odnieść zwycięstwa. Bruk-Bet będzie szukać przełamania w meczach wyjazdowych. Poprzedni mecz w delegacji Termalica wygrała 4 marca z Chrobrym Głogów.

Będzie to dwunaste spotkanie w historii między tymi drużynami. W meczu w rundzie jesiennej Bruk-Bet Termalica Nieciecza na własnym stadionie zremisowała 0:0. Termalica do tej pory tylko raz wygrała z Wisłą Kraków. Było to w czerwcu 2017 roku, kiedy Termalica wygrała w Krakowie 2:1. Poprzedni mecz w stolicy Małopolski między tymi zespołami został rozegrany w grudniu 2021 roku. Wisła wygrała tamto spotkanie 3:0.

