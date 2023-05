16 punktów reprezentanta Polski w meczu z Realem Madryt

Środkowy Aleksander Balcerowski, drugi z Polaków w zespole z Wysp Kanaryjskich, zdobył sześć punktów i miał dwie zbiórki i dwie asysty grając 22 minuty.

Naturalizowany Amerykanin spędził natomiast na parkiecie 25 minut - trafił wszystkie pięć rzutów za dwa punkty oraz trzy wolne, ale tylko jedną z sześciu prób za trzy punkty. Miał dwie zbiórki, dwie asysty i trzy straty oraz najwyższy w ekipie wskaźnik efektywności - 18.

Drużyna CB Gran Canaria, prowadzona przez byłego znakomitego słoweńskiego koszykarza Jakę Lakovica, wygrała wcześniej Puchar Europy i wywalczyła awans do Euroligi. W tych elitarnych rozgrywkach klubowych od lat występuje Real, który w tym sezonie dotarł do turnieju Final Four i w piątek w Kownie zmierzy się w półfinale z FC Barcelona.

CB Gran Canaria ma w lidze ACB bilans 19-16, zajmuje szóstą lokatę i jest pewny udziału w play off (z szóstego lub siódmego miejsca). Prowadzi FC Barcelona (27-5, gra jeszcze w tej kolejce z Cazoo Baskonia), a Real zajmuje trzecie miejsce (27-6).