Totalna dominacja! Anwil pokonał beniaminka na własnej hali

Włocławianie świetnie weszli w to spotkanie - kolejne akcje Justina Turnera i Ryana Taylora sprawiały, że różnica wzrosła do dziewięciu punktów. Po chwili trójkę dodawał też Michał Michalak. Starali się na to reagować Ike Smith oraz Aleksander Wiśniewski, ale to było zdecydowanie za mało na rozpędzonych gospodarzy. Po 10 minutach było 20:7. W drugiej kwarcie wałbrzyszanie zaczęli prezentować się zdecydowanie lepiej. Po wsadzie Macieja Bojanowskiego przegrywali już tylko ośmioma punktami. Anwil mógł jednak liczyć na niesamowitego Michalaka, a po zagraniu wracającego do gry Luke’a Nelsona różnica szybko wzrosła do 16 punktów. Kolejna akcja Turnera ustaliła wynik po pierwszej połowie na 43:24.

Trzecią kwartę od małej serii 0:6 rozpoczęła ekipa trenera Andrzeja Adamka, ale gospodarze nie chcieli już pozwolić na nic więcej. Coraz lepiej prezentował się Luke Petrasek, a sporą energię pokazywał DJ Funderburk. Pojedyncze zagrania Dariusza Wyki i Joshua Pattona nie wystarczały do odrabiania strat. Ostatecznie po trójce Karola Gruszeckiego po 30 minutach było 70:42. Kolejna część spotkania tak naprawdę niewiele zmieniała, bo przyjezdni nie byli w stanie realnie odrabiać tak dużych strat. Po zagraniu Krzysztofa Sulimy przewaga wzrosła aż do 31 punktów. Ostatecznie Anwil zwyciężył 91:60.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Michał Michalak z 19 punktami. Ike Smith zdobył dla gości 16 punktów i 3 asysty.

Anwil Włocławek - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 91:60 (20:7, 23:17, 27:18, 21:18).

Punkty:

Anwil Włocławek: Michał Michalak 19, Justin Turner 13, Luke Nelson 12, Karol Gruszecki 12, DJ Fundenburk 10, Luke Petrasek 8, Ronald Jackson Jr. 4, Bartosz Łazarski 4, Krzysztof Sulima 4, Nickolas Ogendangenda 3, Ryan Taylor 2.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych: Ikeon Smith 16, Toddrick Gotcher 8, Joshua Patton 8, Maciej Bojanowski 7, Alterique Gilbert 7, Dariusz Wyka 6, Krzysztof Jakóbczyk 3, Janis Berzins 3, Aleksander Wiśniewski 2, Kacper Marchewka 0

Skrót meczu:

plk.pl