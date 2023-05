Szewczenko może mówić o szczęściu. I to dosłownie. Do głównej drabinki turnieju w Rzymie dostał się jako lucky loser. W drugiej rundzie pokonał Sebastiana Baeza 6:3, 6:4 i teraz czeka go nie lada wyzwanie.

Sinner to faworyt włoskiej publiczności. W ubiegłym roku dotarł do ćwierćfinału. Teraz liczy, że zdoła poprawić ten rezultat. Na razie pokonał Thanasi Kokkinakisa 6:1, 6:4.

MC, Polsat Sport