Zwycięstwa faworytów w trzecim dniu mistrzostw świata w hokeju

W innych niedzielnych spotkaniach USA wygrały z Węgrami 7:1, a Dania pokonała Francję 4:3 po dogrywce. Z kolei Słowenia uległa Kanadzie 2:5, a Norwegia przegrała ze Szwajcarią 0:3.

Tegoroczny turniej miał się odbyć w Sankt Petersburgu, ale po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku przeniesiono imprezę najpierw do Lublany i Budapesztu, a po sygnalizowanych przez Węgrów kłopotach finansowych - do Tampere i Rygi. Po raz drugi z rzędu nie grają w nim reprezentacje państw-agresorów - Rosji i Białorusi.

W pierwszej części rywalizacji 16 zespołów zostało podzielonych na dwie grupy. Po cztery najlepsze awansują do ćwierćfinałów i dalej zmagania toczyć się będą systemem pucharowym. Najsłabsza drużyna w każdej grupie spadnie do Dywizji 1A, do której awans po 21 latach wywalczyła w ubiegłym tygodniu Polska.

Wyniki:

grupa A (Tampere)

USA - Węgry 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Francja - Dania 3:4 po dogr. (0:2, 3:1, 0:0 - 0:1)

Szwecja - Austria 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Tabela



M Z P Bramki Pkt

1. USA 2 2 0 11:2 6

2. Szwecja 2 2 0 6:0 6

2. Dania 2 2 0 7:4 5

4. Francja 2 1 1 5:5 3

5. Finlandia 2 1 1 5:7 3

6. Austria 2 0 2 1:7 1

7. Niemcy 2 0 2 3:5 0

8. Węgry 2 0 2 2:10 0

grupa B (Ryga)

Słowenia - Kanada 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Norwegia - Szwajcaria 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Czechy - Kazachstan 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Tabela



M Z P Bramki Pkt

1. Szwajcaria 2 2 0 10:0 6

2. Kanada 2 2 0 11:2 6

3. Czechy 2 2 0 8:3 6

4. Słowacja 2 1 1 4:4 3

5. Kazachstan 2 1 1 5:8 2

6. Norwegia 2 0 2 3:7 1

7. Łotwa 2 0 2 1:8 0

8. Słowenia 2 0 2 2:12 0