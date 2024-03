Grzegorz Michalewski, Polsat Sport: Prezydent Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie Luc Tardif w krótkim czasie drugi raz odwiedził Polskę. To cieszy, że najwyższe władze światowego hokeja przyjeżdżają do nas nie tylko w związku z rozpoczynającymi się w maju w Pradze i Ostrawie mistrzostwach świata Elity, w których zagramy po dwudziestu dwóch latach przerwy.

Marta Zawadzka, wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie i członek zarządu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie: Dokładnie tak. Myślę, że ostatnia praca Polskiego Związku Hokeja na Lodzie pokazuje, że jesteśmy dobrym partnerem dla Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie nie tylko w zakresie wspierania ich pomysłów, strategii, a także organizacji imprez, a teraz także historycznego posiedzenia Zarządu IIHF (Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie).

Jak będą wyglądały te kilka dni, które spędzi w Polsce Prezydent IIHF Luc Tardif. To będzie tylko i wyłącznie praca, czy też znajdzie się czas, aby pokazać mu małego kawałka Polski.

Niestety, ale te marcowe spotkania są bardzo intensywne ze względu na tematykę. Tutaj dzielą się decyzje, jeżeli chodzi zmiany statutowe, budżet na nadchodzący sezon, sytuacja na świecie związana z wojną w Ukrainie i Strefie Gazy, czy dalszy udział drużyn na różnych etapach turniejowych tutaj też podejmowane są tego typu decyzje, jak to będzie wyglądać. Zbliżamy się do tego, żeby być może zmienić strukturę mistrzostw świata, jeśli chodzi o organizację, więc właśnie wszystkie te decyzje będą tutaj zapadać. W związku z powyższym ciężko będzie coś zobaczyć, natomiast na pewno w Katowicach będę chciała pochwalić się miastem, które się ciągle zmienia.

Przed Panią niejako podwójna praca, bo jako wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie przygotowuje się wraz z naszą kadrą do startu w mistrzostwach świata Elity, a z drugiej strony jako członek zarządu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) do bardzo zaszczytnej roli podczas tego majowego turnieju, który odbędzie się w Czechach.

Wprawdzie jestem osobą pokorną, ale tutaj muszę się pochwalić, bo naprawdę jest to coś wyjątkowego i historycznego, bo zaproponowano mi rolę chairmana jako pierwszej kobiecie tak naprawdę w historii światowej federacji i będę tę funkcję pełnić w Pradze. Niestety z racji tego, że nasi panowie grają w Ostrawie, nie mogłam być tutaj z nimi, natomiast na pewno będę śledzić i zdalnie im pomagać piastując to stanowisko w Pradze.

Jaka to będzie rola i za co będzie Pani dokładnie odpowiadała podczas tych meczów rozgrywanych w stolicy Czech.

Przede wszystkim jestem odpowiedzialna za turniej w Pradze, a w Ostrawie taką funkcję pełni kolega z Finlandii Heikki Hietanen. Będziemy prowadzić te spotkania dyrektoriatu, które zrzeszają wszystkich przedstawicieli drużyn biorących udział w tych mistrzostwach. Wszelkie regulacje i ich przestrzeganie w zakresie przeprowadzenia turnieju są omawiane właśnie na tych dyrektoriatach. Ponadto wszelkie przekroczenia i niedostosowanie się do tych regulacji będzie tam sankcjonowane i omawiane podczas tych spotkań, więc to będzie taka rola zarządcza i kontroli jednocześnie.

Jeżeli chodzi o aspekt sportowy, to naszym marzeniem jest, aby reprezentacja Polski zapewniła sobie utrzymanie w turnieju Elity w Czechach. Jak Pani ocenia szanse Biało-Czerwonych na występ w gronie najlepszych drużyn świata w przyszłym roku?

Wiadomo, że jest to nasz cel – utrzymać się w Elicie. Jesteśmy w tej najlepszej szesnastce po dwudziestu dwóch latach przerwy, Jako związek staramy się naprawdę sprostać oczekiwaniom trenera, drużyny i stworzyć im jak najlepsze warunki do przygotowania się do tej imprezy. Tutaj kluczową rolę odgrywa Ministerstwo Sportu i Turystyki, bo dzięki środkom z ich strony, które zostały nam przekazane, jesteśmy w stanie te warunki spełnić i wykorzystać do cna. Mamy te osiem sparingów, które mają nas przygotować. Wiadomo, że ważne będą te, które będą na samym końcu. Udało nam się załatwić mecze z Danią, czy Słowacją, a więc z drużynami, z którymi dawno nie mieliśmy okazji się zmierzyć i to też pokaże nam ten potencjał. To też będzie takim materiałem do wykorzystania, aby być jeszcze lepiej przygotowanym do rywalizacji na tym turnieju.

Nie da się ukryć, że nie mogliśmy sobie wyobrazić bliższego miejsca niż Ostrawa, jeżeli chodzi o kibiców i dojazd na mecze reprezentacji Polski. Wróciliśmy do Elity po długiej przerwie, ale marzy nam się sytuacja, jaką mieliśmy w 1931 i 1976 roku, gdy byliśmy gospodarzem mistrzostw świata tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Co należy zrobić, aby turniej tej rangi zorganizować w Polsce?

Przede wszystkim musimy mieć stabilną pozycję wśród tych najlepszych ekip. Pierwszym krokiem będzie utrzymanie się w Elicie. Mieliśmy już zapytania, czy jesteśmy chętni do organizacji takich mistrzostw. Oczywiście naszą odpowiedzią jest tak, gdyż ostatnia rozbudowa infrastruktury nie tylko stricte tej hokejowej, ale także tych hal wielofunkcyjnych pokazuje czy to przy wykorzystaniu Spodka, Krakowa czy Gliwic, jesteśmy w stanie przygotować się ze strony infrastrukturalnej i organizacyjnej do tych mistrzostw. Tak więc tylko sportowy aspekt i będziemy mogli gościć tych najlepszych.

Zatem wszystko w rękach i nogach naszych hokeistów?

Dokładnie tak. Myślę, że my działacze trochę pomożemy, ale najpierw przede wszystkim zawodnicy, bo oni są głównymi aktorami, a my tylko tak naprawdę stwarzamy im warunki, żeby jak najlepiej te ich role mogli spełniać.