Podwójna feta w Barcelonie! Odkryty autobus ruszył ulicami miasta (ZDJĘCIA)

Feta rozpoczęła się około 18. Autokar wyruszył sprzed Camp Nou i skierował się w stronę Łuku Triumfalnego. Trasa, którą pokona, wynosi około ośmiu kilometrów.

Wszędzie po drodze ustawieni są kibice, którzy chcą na własne oczy zobaczyć mistrzynie i mistrzów Hiszpanii. W trakcie celebracji odbywają się również występy artystyczne.

- To świetne uczucie, bo bardzo ciężko zapracowaliśmy na ten tytuł. Kluczowy był powrót do klubu Xaviego. Jest świetnym trenerem, ale zna się nie tylko na futbolu. On też czuje nasz klub, rozumie go, wie, czego najbardziej potrzeba. Jego rola była nie do przecenienia. Wielkie gratulacje dla wszystkich - skomentował prezes FC Barcelona Joan Laporta.