Giro d'Italia: Cort wygrał 10. etap. Thomas liderem

W deszczowych warunkach Cort, Kanadyjczyk Derek Gee (Israel-Premier Tech) i Włoch Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla) przez ok. 170 km uciekali przed peletonem i, choć pod koniec etapu ich przewaga szybko malała, zdołali w takiej kolejności zająć trzy pierwsze lokaty. Czwarty na mecie Duńczyk Mads Pedersen (Trek-Segafredo) miał do zwycięzcy 51 sekund straty.

To pierwsze w karierze zwycięstwo etapowe 30-letniego Corta w Giro d'Italia. Duńczyk ma na koncie takie sukcesy we Vuelta a Espana (sześć) i Tour de France (dwa). Jest 105. kolarzem w historii, który wygrał przynajmniej jeden etap w trzech najbardziej prestiżowych wyścigach.

"To był jeden z najtrudniejszych etapów, jakie kiedykolwiek pokonałem na rowerze. Zakończyć go zwycięstwem - to niewiarygodne. Chwilami podczas ucieczki było mi tak zimno i byłem tak zmieszany, że nie wiedziałem, co się dzieje. Radio przestało działać, bo chyba dostała się do niego woda, nikt mi nie mógł nic przekazać" - relacjonował na mecie Cort, cytowany w portalu cyclingnews.com.

Gee, który debiutuje we włoskim wyścigu, był o włos od zwycięstwa już po raz drugi. Na ósmym etapie zajął tę samą pozycję, ale wówczas do triumfatora stracił blisko dwie minuty.

"Tym razem boli to trochę bardziej, bo można było zobaczyć zwycięstwo. Obaj wiedzieliśmy, że (Cort - PAP) jest za szybki. Przez dobre 35 km nawet nie byliśmy pewni, czy damy radę uciekać do samej mety. Jestem trochę zaskoczony, że nam się udało" - skomentował 25-letni Kanadyjczyk.

Evenepoel (Soudal-Quick Step) prowadził z przewagą 45 sekund nad najlepszym z rywali - Thomasem - po niedzielnej jeździe indywidualnej na czas, ale kilka godzin później miał pozytywny wynik testu na COVID-19 i wycofał się z rywalizacji. Z tego samego powodu z dalszego uczestnictwa musiało zrezygnować także kilku innych kolarzy. Z kolei 10. etapu nie ukończył Aleksandr Własow (Bora-hansgrohe), który po niedzielnej rywalizacji zajmował siódme miejsce w klasyfikacji generalnej.

Obecnie prowadzi w niej Thomas, który ma dwie sekundy przewagi nad Słoweńcem Primozem Roglicem (Jumbo-Visma) i pięć na swoim rodakiem i kolegą z zespołu Tao Geogheganem Hartem.

Jedyny reprezentant Polski w stawce Cesare Benedetti (Bora-hansgrohe) zajął 128. pozycję, a w klasyfikacji generalnej jest 121.

Wtorkowa rywalizacja, rozgrywana nazajutrz po dniu przerwy, toczona była w trudnych warunkach pogodowych - przy padającym deszczu i niskich temperaturach. Aura spowodowała, że organizatorzy zdecydowali się skrócić o osiem kilometrów trasę piątkowego, 13. etapu z Borgofranco d'Ivrea do Crans-Montany. Peleton ominie położoną na granicy Włoch i Szwajcarii Wielką Przełęcz Świętego Bernarda (2469 m n.p.m.), która miała być najwyższym punktem na trasie tegorocznego Giro, i przejedzie ten fragment tunelem.

Najwyższym wzniesieniem w tegorocznej edycji będzie więc Tre Cime di Lavaredo, na który kolarze podjadą na 19. etapie - 2304 m n.p.m.

Giro d'Italia zakończy się 28 maja w Rzymie.

Wyniki 10. etapu, Scandiano - Viareggio (196 km):

1. Magnus Cort (Dania/EF Education-EasyPost) 4:51.16

2. Derek Gee (Kanada/Israel-Premier Tech) ten sam czas

3. Alessandro De Marchi (Włochy/Jayco-AlUla) strata 2 s

4. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 51

5. Pascal Ackermann (Niemcy/UAE Team Emirates)

6. Stefano Oldani (Włochy/Alpecin-Deceuninck)

7. Jonathan Milan (Włochy/Bahrain Victorious)

8. Mark Cavendish (W. Brytania/Astana-Qazaqstan Team)

9. Mirco Maestri (Włochy/Eolo-Kometa)

10. Filippo Fiorelli (Włochy/Green Project-Bardiani) wszyscy ten sam czas

...

128. Cesare Benedetti (Polska/Bora-hansgrohe) 23.02

Klasyfikacja generalna:

1. Geraint Thomas (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 39:26.33

2. Primoz Roglic (Slowenia/Jumbo-Visma) strata 2 s

3. Tao Geoghegan Hart (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 5

4. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates) 22

5. Andreas Leknessund (Norwegia/DSM) 35

6. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain Victorious) 1.28

7. Lennard Kaemna (Niemcy/Bora-hansgrohe) 1.52

8. Pavel Sivakov (Francja/Ineos Grenadiers) 2.15

9. Edward Dunbar (Irlandia/Jayco-AlUla) 2.32

10. Thymen Arensman (Holandia/Ineos Grenadiers) ten sam czas

...

121. Cesare Benedetti (Polska/Bora-hansgrohe) 1:46.16

