Wielki talent zostaje w klubie PlusLigi!

To świetna wiadomość dla trenera Daniela Plińskiego oraz wszystkich fanów ekipy z Nysy. Gierżot był wyróżniającą się postacią Stali w sezonie 2022/2023. Urodzony w 2001 roku siatkarz zdobył 358 punktów i wraz z Wassimem Ben Tarą stanowił o sile ekipy z Nysy. To zaowocowało m.in. powołaniem do reprezentacji Polski

W kolejnym sezonie Gierżot ma wejść na jeszcze wyższy poziom.

W poprzednich dniach Stal poinformowała m.in. o zakończeniu współpracy z Rafałem Buszkiem, Kento Miyaurą, Kamilem Kwasowskim czy wcześniej wspomnianym Ben Tarą.

