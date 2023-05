Kierował grą w klubie PlusLigi. Teraz zagra we Włoszech!

Były zawodnik Projektu Warszawa Angel Trinidad De Haro po sezonie spędzonym w Berlinie przenosi się do ligi włoskiej. Nowym klubem hiszpańskiego siatkarza będzie Gioiella Prisma Taranto.

Trinidad De Haro barw warszawskiej drużyny bronił w latach 2020-2022. W sezonie 2020/2021 ze stołecznym klubem sięgnął po brązowy medal mistrzostw Polski. Przed startem kampanii 2022/2023 Hiszpan odszedł do czołowej niemieckiej ekipy - Berlin Recycling Volleys.

W zakończonym niedawno sezonie rozgrywający mógł być zadowolony z gry swojej drużyny. Berlińczycy wygrali zarówno rozgrywki ligowe, jak i krajowy puchar. W Lidze Mistrzów siatkarze Recycling Volleys dotarli aż do ćwierćfinału, co zostało przyjęte w stolicy Niemiec ze sporym zadowoleniem.

W następnej kampanii Trinidad De Haro będzie mógł zaprezentować swoje umiejętności na włoskich parkietach. Jego pozyskanie ogłosił we wtorek klub Gioiella Prisma Taranto. W kończącym się już sezonie podopieczni Vincenzo Di Pinto wyprzedzili w tabeli jedynie zespół Sieny, ale wystarczyło to do utrzymania się w gronie najlepszych drużyn w kraju.

Do drużyny z Tarentu dołączyli niedawno inni zawodnicy znani z gry w PlusLidze. Barwy Prisma Taranto reprezentować będą m.in. Filippo Lanza i Jeffrey Jendryk.