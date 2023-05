Wojciech Włodarczyk opuścił po sezonie LUK Lublin, którego barw bronił od 2021 roku. "Do szatni wniósł silny charakter, który czynił go jednym z liderów drużyny na parkiecie i poza nim. Swoje bogate doświadczenie uczynił arsenałem, z którego wydobywał to, co najlepsze i najpotrzebniejsze w każdej boiskowej sytuacji" - można przeczytać na oficjalniej stronie klubu.