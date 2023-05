Czołowy kolarz świata nie pojedzie w Tour de France

"Nie, Remco nie wystartuje w Tour de France. Nie będziemy zmieniać jego programu startów, to nie byłoby zbyt mądre" - powiedział Lefevere przed kamerami telewizji belgijskiej RTBF na starcie 11. etapu Giro w Camaiore.

"Niedawno się ożenił, a żonę widział tylko dziesięć dni. Najlepsze dlań to wyzdrowienie, relaks. Potem zrobimy badania pocovidowe i powtórzymy program treningowy" - dodał charyzmatyczny szef ekipy Soudal.

23-letni Belg wycofał się z Giro w niedzielę wieczorem z powodu pozytywnego wyniku testu na Covid-19. Kilka godzin wcześniej wygrał jazdę indywidualną na czas w Cesenie i odzyskał różową koszulkę lidera.

Decyzja o wycofaniu się z Giro ożywiła spekulacje na temat startu Evenepoela w Tour de France już w lipcu, choć miał zadebiutować w "Wielkiej Pętli" w przyszłym roku.

Evenepoel planuje bronić tytułu w mistrzostw świata w Glasgow, w tym roku przesuniętych już na pierwszą połowę sierpnia. Co do startu na przełomie sierpnia i września we Vuelta a Espana, w którym również miał bronić tytułu, to Lefevere zaznaczył, że za wcześnie o tym mówić.