Przeciwnikiem ekipy Boston Celtics w finale Konferencji Wschodniej NBA będą koszykarze Miami Heat. Do finału rozgrywek NBA zakwalifikuje się drużyna, która odniesie cztery zwycięstwa. Relacja na żywo na Polsatsport.pl.

W drugiej rundzie play off ligi NBA drużyna Boston Celtics mierzyła się z ekipą Philadelphia 76ers. Koszykarze z Bostonu zwyciężyli tę rywalizację 4:3, tym samym zapewniając sobie awans do finału Konferencji Wschodniej, czego udało im się dokonać drugi raz z rzędu.

Decydujące spotkanie w tej parze zakończyło się wynikiem 112:88 dla "Celtów". Najlepszym koszykarzem meczu bezapelacyjnie został wybrany zdobywca 51 punktów - Jayson Tatum, ustanawiając swój nowy rekord w fazie play off.

Z kolei Miami Heat awans do finału wywalczyli po sześciu spotkaniach, pokonując New York Knicks (4:2). W meczu kończącym rywalizację drugiej rundy play off, w szeregach zespołu z Florydy najlepiej zaprezentował się Jimmy Butler, zapisując na swoje konto 24 punkty, 8 zbiórek i 4 asysty.

W styczniu, gdy zespoły mierzyły się ze sobą po raz ostatni, lepsi okazali się koszykarze Miami Heat, pokonując "Celtów" 98:95.



Relacja na żywo z meczu Boston Celtics - Miami Heat na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 02:30.

OL, Polsat Sport