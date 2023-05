Angielski piłkarz zawieszony na osiem miesięcy. 232 naruszenia przepisów

Bieg kary rozpoczyna się ze skutkiem natychmiastowym, co oznacza, że Toney nie zagra w dwóch ostatnich meczach obecnego sezonu. Do gry będzie mógł wrócić 17 stycznia, a do treningów z zespołem cztery miesiące wcześniej.

"Napastnik Brentford został oskarżony łącznie o 262 naruszenia zasady E8 w okresie od 25 lutego 2017 do 23 stycznia 2021. FA następnie wycofała 30 z tych naruszeń, a on przyznał się do pozostałych 232" – poinformowała w oświadczeniu FA.

Władze klubu chcą zapoznać się z pisemnym uzasadnieniem kary zanim podejmą kolejne kroki. Brentford zajmuje w tabeli dziewiąte miejsce.

Toney jest wyróżniającą się postacią Premier League. W 33 występach w obecnym sezonie zdobył 20 goli i w klasyfikacji strzelców więcej od niego mają jedynie Erling Haaland (Manchester City) - 36 bramek oraz Harry Kane (Tottenham Hotspur) - 27.

MC, PAP