Ma sposób na Świątek - wygrała trzy mecze z rzędu. "Dam z siebie wszystko"

Rybakina to obok Aryny Sabalenki najtrudniejsza rywalka Igi Świątek w obecnym sezonie WTA. Reprezentantka Kazachstanu w trzech ostatnich meczach z Polką, trzykrotnie schodziła z kortu zwycięska. Co ciekawe w żadnych z tych pojedynków, Świątek nie była w stanie urwać rywalce choćby seta.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek w ćwierćfinale turnieju w Rzymie! Niżej notowana rywalka sprawiła kłopoty

Biorąc pod uwagę bilans czterech bezpośrednich starć, Polka pokonała rywalkę tylko raz - podczas turnieju w Ostrawie. Warto jednak zauważyć, że wszystkie dotychczasowe pojedynki, miały miejsce na kortach twardych. W środę obie zawodniczki po raz pierwszy zagrają przeciwko sobie na mączce, czyli ulubionej nawierzchni Świątek. To w teorii zwiększa szansę Polki na awans do ćwierćfinału, ale Rybakina nie traci pewności siebie.

- Wiem, że na mączce nasz mecz będzie wyglądał inaczej, ale dam z siebie wszystko. To dobrze, że gram przeciwko najlepszym zawodniczkom. W takich meczach mogę zweryfikować swoje umiejętności na tej nawierzchni - przyznała Rybakina.

Po nieoczekiwanym odpadnięciu z rzymskiego tysięcznika Aryny Sabalenki to właśnie Rybakina wydaje się być najtrudniejszą przeszkodą na drodze Świątek do obrony tytułu. Kazaszka w stolicy Włoch radzi sobie doskonale i tak jak liderka rankingu wciąż nie przegrała seta. Do najmocniejszych stron szóstej tenisistki świata należy mocny, precyzyjny serwis i skuteczny return. W swoim poprzednim meczu w Rzymie przeciwko Markeci Vondrousovej Rybakina jako pierwsza tenisistka w sezonie przekroczyła granicę 500 "winnerów" w turniejach rangi WTA 1000.

Sprzymierzeńcem Polki w walce o półfinał może być pogoda. Warunki atmosferyczne w Rzymie nie rozpieszczają, a padający deszcz sprawia, że nawierzchnia staje się wolniejsza. W takim przypadku, Rybakina będzie pozbawiona możliwości szybkiego kończenia akcji. W długich wymianach, gdzie głównie będzie liczyła się regularność i skuteczność uderzeń, faworytką wydaje się liderka rankingu.

Karol Płatek/Polsat Sport