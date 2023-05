Rosyjska propaganda wzięła na cel słowa polskiej siatkarki. "Bałam się wyjść z domu"

Malwina Smarzek w ubiegłym sezonie reprezentowała barwy Lokomotiwu Kaliningrad. Po bestialskim ataku Rosji na Ukrainę, Polka przez długi czas nie zabierała głosu w sprawie wojny i nie zamierzała opuścić klubu. W Polsce jej decyzja spotkała się z oburzeniem. Na reprezentantkę kraju wylała się fala hejtu. ZOBACZ TAKŻE: Liga Narodów siatkarek 2023: Składy wszystkich reprezentacji. Kto zagra? Ostatecznie zdecydowała się odejść z klubu i dokończyć sezon jako zawodniczka rzeszowskiego Developresu. Powrót do ojczyzny nie zmienił nastawienia polskich kibiców. Jednym z powodów było oświadczenie Smarzek, które zawodniczka opublikowała tuż po odejściu z Lokomotiwu. "Opuszczam zespół nie dlatego, że tego chcę. Myślę, że wszyscy rozumieją prawdziwy powód. Bardzo mi przykro, że sprawy przybrały taki obrót. Naprawdę zakochałam się w Rosjanach, którzy mnie tu otaczali. Chcę podziękować Wam wszystkim za ostatnie osiem miesięcy. Jesteście wspaniali! Czułam się jak w domu" - dodała Smarzek. Oświadczenie Polki spotkało się z ogromną krytyką. Siatkarka brazylijskiego Osasco opowiedziała o niej w programie "W cieniu sportu". - Doszło do tego, że bałam się wyjść z domu. Zdarzało się, że ludzie mnie popychali albo na mnie pluli - opowiada Smarzek. Reprezentantka Polski przyznała również, że walczy z chorobą.

- Leczę się na depresję, miałam ataki paniki. Myślę, że powodem było wszystko po trochu. Wszystko zaczęło się w Rosji, to był moment, gdzie wszystko mnie przytłoczyło. To się we mnie gromadziło. Miałam moment, gdy czułam, że nie ma sensu grać w siatkówkę, brać prysznic, jeść, wyjść na dwór... nie wiedziałam, co jest grane, czy to zmęczenie, czy chwilowy moment. Później się zdiagnozowałam i teraz się leczę – powiedziała Smarzek.

Słowa atakującej wykorzystały rosyjskie media. Portal sport-express.ru opublikował materiał poświęcony Smarzek. Jak nietrudno się domyślić, Rosjanie wykorzystali słowa Polki do celów propagandowych. W tekście można przeczytać między innymi wypowiedź dyrektora generalnego Lokomotiwu-Aleksandra Kosyrkowa.

"Malwina odeszła od nas ze łzami w oczach. Uważała Lokomotiw za najlepszy klub, w którym grała. Prześladowania, które zaczęły dotykać ją i jej bliskich sprawiły, że musiała opuścić Rosję. Teraz wyjechała do Brazylii, bo w Polsce nie pozwolono jej normalnie żyć" - dodał Kosyrkow.

Całość artykułu nie odbiega od przyjętej narracji, w której Smarzek przedstawiana jest jako ofiara polskich kibiców oraz mediów. Pytanie, jak napięta sytuacja wokół zawodniczki wpłynie na jej przygotowania do Ligi Narodów. Po roku nieobecności w kadrze, Stefano Lavarini powołał Smarzek na zgrupowanie reprezentacji.

K.P