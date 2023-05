Barcelona i GOG Handbold staną naprzeciwko siebie w meczu, którego stawką będzie awans do Final Four Ligi Mistrzów. Która ekipa pojawi się w kolejnym etapie Ligi Mistrzów? Relacja i wynik na żywo meczu FC Barcelona - GOG Handbold.

Warto przypomnieć, że będzie to już drugi mecz w tej ćwierćfinałowej rywalizacji. Pierwsze spotkanie potoczyło się po myśli ekipy ze stolicy Katalonii. Zawodnicy klubu z siedzibą w Barcelonie wygrali mecz 37:30. Czy równie dobrze poradzą sobie w czwartkowym starciu i zapewnią sobie awans do Final Four?

ZOBACZ TAKŻE: Final Four Ligi Mistrzów nie dla Orlen Wisły Płock

Należy zaznaczyć, że znamy już trzy ekipy, które będą rywalizowały w kolejnym etapie największego europejskiego turnieju. SC Magdeburg pokonał bowiem Orlen Wisłę Płock, Paris Saint-Germain wyeliminowało z rywalizacji THW Kiel, a drużyna Barlinek Industria Kielce okazała się lepsza od Telekom Veszprem.

Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych z udziałem czterech zwycięzców z fazy ćwierćfinałowej zaplanowano na 17 i 18 czerwca w Kolonii.



Relacja i wynik na żywo meczu FC Barcelona - GOG Handbold na Poslatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

AA, Polsat Sport