Giro d'Italia: Rubio wygrał 13. etap. Thomas utrzymał prowadzenie

Rubio pokonał na finiszu pod górę dwóch towarzyszy ucieczki - Francuza Thibauta Pinot (Groupama-FDJ) oraz Ekwadorczyka Jeffersona Cepedę (EF Education-EasyPost).

Thomas dojechał do mety na dziewiątej pozycji ze stratą 1.35. Razem z nim ukończyli etap jego najgroźniejsi rywale - Słoweniec Primoz Roglic (Jumbo-Visma) i Portugalczyk Joao Almeida (UAE Team Emirates). Brytyjczyk ma nad nimi przewagę odpowiednio 2 i 22 sekund.

Pierwszy etap wyścigu w Alpach miał pierwotnie liczyć 207 km, ale był dwukrotnie skracany. Ze względu na zbyt dużą warstwę śniegu i zagrożenie lawinowe organizatorzy już wcześniej postanowili skrócić trasę o 8 km i zrezygnować ze wspinaczki na położoną na granicy Włoch i Szwajcarii Wielką Przełęcz Świętego Bernarda (2469 m n.p.m.), która miała być najwyższym punktem na trasie tegorocznego Giro. Ten fragment zawodnicy mieli pokonać tunelem.

W piątek z powodu deszczu i niskich temperatur zdecydowano, że rywalizacja rozpocznie się dopiero za tym tunelem, gdzie kolarze zostali dowiezieni autokarami. Trasa liczyła tylko 74 km i została ograniczona do dwóch finałowych podjazdów. Start opóźniono o trzy i pół godziny.

Etap rozstrzygnął się na ostatnim, 13-kilometrowym podjeździe. Z uciekającej piątki pozostało na czele trzech: Rubio, Pinot i Cepeda. Wydawało się, że Kolumbijczyk ma z nich najmniej sił, ponieważ zostawał z tyłu, gdy na bardziej stromych odcinkach próbowali atakować to Francuz, to Ekwadorczyk, ale za każdym razem dołączał do nich. Na finiszu nie było tak stromo, co Rubio wykorzystał, nie dając im szans.

"To dla mnie wspaniały dzień, ciężko pracowałem na ten wynik. Pinot i Cepeda byli bardzo mocni. Starałem się z całych sił, żeby mieć ich w zasięgu wzroku" - przyznał 25-letni Rubio, który odniósł drugie zwycięstwo w zawodowej karierze, po sukcesie w lutym w UAE Tour.

Tegoroczne Giro od początku musi się zmagać z kapryśną pogodą i licznymi przypadkami chorób wśród kolarzy, m.in. COVID-19. W piątek z powodów zdrowotnych wycofał się już 41. zawodnik, mistrz świata z 2019 roku Duńczyk Mads Pedersen.

Wyniki 13. etapu, La Chable - Crans-Montana (74,6 km):

1. Einer Augusto Rubio (Kolumbia/Movistar) - 2:16.21

2. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) strata 6 s

3. Jefferson Cepeda (Ekwador/EF Education-EasyPost) 12

4. Derek Gee (Kanada/Israel-Premier Tech) 1.01

5. Valentin Paret-Peintre (Francja/AG2R Citroen) 1.29

6. Hugh Carthy (Wielka Brytania/EF Education-EasyPost) 1.29

7. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates) 1.35

8. Edward Dunbar (Irlandia/Jayco AlUla)

9. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers)

10. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) ten sam czas

...

82. Cesare Benedetti (Polska/Bora-hansgrohe) 20.56

Klasyfikacja generalna:

1. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers) - 51:20.01

2. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) strata 2 s

3. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates) 22

4. Andreas Leknessund (Norwegia/DSM) 42

5. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain Victorious) 1.28

6. Lennard Kaemna (Niemcy/Bora-hansgrohe) 1.52

7. Edward Dunbar (Irlandia/Jayco-AlUla) 2.32

8. Thymen Arensman (Holandia/Ineos Grenadiers) 2.45

9. Laurens De Plus (Belgia/Ineos Grenadiers) 3.08

10. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 3.13

...

122. Cesare Benedetti (Polska/Bora-hansgrohe) 2:28.45

KN, PAP