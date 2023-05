II liga: Kotwica Kołobrzeg - Motor Lublin. Relacja i wynik na żywo

Zarówno Kotwica, jak i Motor w ostatnim czasie punktują naprawdę solidnie. Podopieczni Macieja Bartoszka mają na swoim koncie serię trzech wygranych z rzędu i zajmują w ligowej tabeli drugie miejsce - premiowane awansem do Fortuna 1 Ligi. Motor z kolei zgromadził 50 punktów i wygląda na to, że do końca sezonu będzie starał się znaleźć na lokatach barażowych.

W pierwszym meczu tych drużyn w obecnym sezonie górą był Motor, wygrywając u siebie 3:1. Jak będzie w Kołobrzegu?

Relacja i wynik na żywo meczu Kotwica Kołobrzeg - Motor Lublin od godziny 18.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport