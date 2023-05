- Pogoń Szczecin jest w bardzo dobrej formie, my też nieźle wyglądamy i w sobotę powinno być dobre widowisko - powiedział trener piłkarzy Górnika Zabrze Jan Urban przed spotkaniem tych drużyn w przedostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Relacja na żywo z meczu Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl.

- Wszystko wskazuje na to, że powinien to być mecz otwarty. My chcemy wygrywać przed własną publicznością. Pogoń też nie przyjedzie po remis, bo walczy przecież o trzecie miejsce w tabeli z Lechem Poznań - dodał szkoleniowiec.

Urban wrócił w marcu do pracy po dziewięciomiesięcznej przerwie, kiedy drużynę prowadził Bartosch Gaul. Kontrakt szkoleniowca wygasa w czerwcu.

- Co do mojej przyszłości nic wam dzisiaj nie powiem. Rozmawiamy i na pewno przed ostatnim meczem sezonu z Miedzią Legnica będzie wiadomo, czy będę w klubie, czy poza nim. Szanse pozostania oceniam na 50/50. Jest wiele spraw, które analizuję. Mam ofertę z klubu, decyzja należy do mnie - wyjaśnił Urban, pod kierunkiem którego zabrzanie wygrali ostatnich pięć meczów z rzędu.

Zaznaczył, że zarówno kwestie transferów, jak i przygotowań do kolejnego sezonu biegną normalnym trybem, niezależnie od przyszłości trenera.

W czerwcu kończy się też umowa gwiazdy zespołu, niemieckiego napastnika Lukasa Podolskiego, mistrza świata z 2014 roku.

- Pytania w tej kwestii nie są do mnie. Natomiast dochodzą mnie słuchy, że Lukas zostanie - powiedział tajemniczo Urban.

130-krotny reprezentant Niemiec ufundował 1000 biletów na sobotni mecz kibicom Górnika mieszkającym w Gliwicach, gdzie się urodził.

Relacja na żywo z meczu Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek o godz. 17:30.