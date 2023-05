Arcyważne zwycięstwo Wisły Kraków! Rozbili "Górali"

Gospodarze wyszli na prowadzenie na początku spotkania za sprawą trafienia Kamila Bilińskiego. Jak się jednak okazało po analizie VAR, w akcji bramkowej piłkarz Podbeskidzia zagrał ręką i gol został anulowany.

Co nie udało się na początku najskuteczniejszemu napastnikowi "Górali", wyszło pod koniec pierwszej połowy defensorowi Wisły. W doliczonym czasie gry Dawid Szot najlepiej odnalazł się w zamieszaniu po rzucie rożnym i otworzył wynik meczu.

Idealny koniec pierwszej połowy i równie świetny drugiej - w 53. minucie wynik podwyższył Angel Rodado, pokonując Matveia Igonena. Jak się okazało, nie był to ostatni gol Hiszpana w tym meczu. Kilkanaście minut później napastnik popisał się kapitalną indywidualną akcją i zdobył bramkę na 3:0.

W 83. minucie na murawie zameldował się Jakub Błaszczykowski. Były kapitan reprezentacji Polski po raz ostatni wystąpił w spotkaniu Wisły Kraków w sierpniu 2021 roku, a następnie leczył poważną kontuzję.

Ostatecznie goście wygrali 3:0. Wisła zbliżyła się tym samym na dwa punkty do Ruchu Chorzów, który zajmuje drugie miejsce - dające bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Do rozegrania zostały jeszcze dwie kolejki.

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków 0:3 (0:1)

Bramki: Szot 45+4, Rodado 53, 70

