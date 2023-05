Wielki powrót Błaszczykowskiego! Na tę chwilę czekał prawie dwa lata (WIDEO)

Pomocnik zameldował się na murawie w 82. minucie spotkania, gdy Wisła prowadziła już trzema bramkami. 35-latek zastąpił na placu gry Kacpra Dudę i od razu została mu przekazana opaska kapitańska.

Dla Błaszczykowskiego był to pierwszy mecz w barwach "Białej Gwiazdy" od sierpnia 2021 roku. Piłkarz miał ogromne problemy z urazem kolana i rekonwalescencja zajęła mu wiele czasu.

Jakub Błaszczykowski wrócił na boisko ❗



Były kapitan reprezentacji Polski po raz ostatni wystąpił w spotkaniu Wisły Kraków w sierpniu 2021 roku. pic.twitter.com/vlWIrzRl4c — Polsat Sport (@polsatsport) May 20, 2023

Swój pierwszy epizod w Wiśle Błaszczykowski zaliczył jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku. W latach 2005-2007 zagrał dla klubu w 51. spotkaniach na poziomie ekstraklasy. Następnie zawodnik przeniósł się do Borussi Dortmund, w której zapracował sobie na status klubowej legendy.

W sezonie 2015/2016 Błaszczykowskiego udał się na wypożyczenie do Fiorentiny, a po zakończeniu rozgrywek wrócił do Niemiec i przeniósł się do Wolfsburga. W styczniu 2019 roku wrócił do krakowskiego klubu w trudnej sytuacji finansowej. Ostatecznie piłkarz został współwłaścicielem "Białej Gwiazdy".

Już niedługo pomocnik doczeka się również pożegnalnego spotkania w reprezentacji. Już 16 czerwca Polska zmierzy się z Niemcami i Błaszczykowski w swoim 109. spotkaniu w kadrze po raz ostatni wybiegnie na murawę z orzełkiem na piersi.

HS, Polsat Sport