Ruch Chorzów coraz bliżej PKO BP Ekstraklasy! Ważne zwycięstwo wicelidera

Ruch Chorzów pokonał u siebie Odrę Opole 3:0. Dzięki temu triumfowi drużyna z Chorzowa przybliżyła się do bezpośredniego awansu do PKO BP Ekstraklasy.

W pierwszej połowie to ekipa gości była w stanie stworzyć więcej groźnych akcji. Mimo to piłkarze klubu z Chorzowa zdobyli pierwszą bramkę w tym spotkaniu. W 40. minucie piłka została dośrodkowana w pole karne Odry z rzutu rożnego, a po chwili zamieszania futbolówka odbiła się Jakuba Szreka i wpadła do bramki Odry.

ZOBACZ TAKŻE: Awans Wisły wisi na włosku? Kosowski rozwiewa wątpliwości

Chociaż zawodnicy zespołu z Opola starali się doprowadzić do wyrównania po tym trafieniu samobójczym, to obrona Ruchu okazała się zbyt szczelna. Przez to piłkarze schodzili na przerwę przy wyniku 1:0 dla gospodarzy.

W drugiej połowie podopieczni Jarosława Skrobacza podwyższyli prowadzenie. Daniel Szczepan w 61. minucie dograł piłkę w pole karne rywali. Po tym podaniu swoimi umiejętnościami popisał się Patryk Sikora, która efektownym wolejem trafił do bramki przeciwników.

Jak się okazało, nie był to koniec problemów ekipy z Opola. Tym razem na listę strzelców wpisał się Szczepan, który wcześniej asystował przy trafieniu na 2:0. 27-letni napastnik najpierw przeszedł jednego z defensorów Odry, a następnie oszukał golkipera gości. Pozostało mu tylko wpakować piłkę do pustej bramki. Mecz ostatecznie zakończył się triumfem gospodarzy 3:0.

Dzięki temu zwycięstwu Ruch ma na swoim koncie 59 punktów, czyli tyle samo, co lider Fortuna 1 Ligi - ŁKS Łódź. Odra plasuje się natomiast na 15. miejscu z pięcioma "oczkami" przewagi nad strefą spadkową.

Ruch Chorzów - Odra Opole 3:0 (1:0)

Bramki: Jakub Szrek 40 (sam.), Patryk Sikora 61, Daniel Szczepan 84