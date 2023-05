Stało się! Znany klub z awansem do Fortuna 1 Ligi!

Kibice Polonii Warszawa mają swoje powody do radości! Ekipa "Czarnych Koszul" w sobotni wieczór oficjalnie zapewniła sobie awans do Fortuna 1 Ligi. Tak wysoko na szczeblu rozgrywkowym w naszym kraju zespół ze stolicy nie był od 2013 roku, kiedy został karnie zdegradowany do czwartej ligi.

Polonia w tym sezonie znakomicie spisuje się w drugiej lidze i od jakiegoś czasu było jasne, że warszawianie mogą lada moment zapewnić sobie awans. Spora, bo siedmiopunktowa przewaga nad trzecim Stomilem Olsztyn sprawiała, że piłkarze ze stolicy potrzebowali wygranej w sobotni wieczór z Olimpią Elbląg, aby móc wystrzelić korki szampana.

Scenariusz został zrealizowany w stu procentach. W 27. minucie gola dla gospodarzy strzelił Paweł Tomczyk, natomiast tuż przed przerwą drugie trafienie dołożył Mateusz Michalski.

W drugiej połowie fani nie oglądali już bramek przy Konwiktorskiej, ale najważniejsza była feta z okazji upragnionego awansu - drugiego z rzędu. Warto bowiem podkreślić, że Polonia to tegoroczny beniaminek drugiej ligi.

Warszawianie przed sezonem 2013/2014 zostali zdegradowani z Ekstraklasy do czwartej ligi ze względu na zaległości finansowe i w konsekwencji brak licencji. W pierwszym roku udało się Polonii awansować do trzeciej ligi, w której spędziła dwa lata. W kampanii 2016/2017 "Czarne Koszule" rywalizowały w drugiej lidze, ale musiały pogodzić się ze spadkiem. Kolejne lata to gra na czwartym poziomie rozgrywkowym w Polsce. W poprzednim sezonie piłkarze ze stolicy awansowali do drugiej, a teraz do pierwszej ligi.

Klub z Konwiktorskiej najpiękniejsze chwile w swojej historii przeżywał na przełomie wieku. W sezonie 1999/2000 zdobył drugie mistrzostwo Polski (pierwsze w 1946 roku) i Puchar Ligi. W kolejnym dorzucił Superpuchar Polski i Puchar Polski.

Polonia jest liderem drugiej ligi z sześcioma "oczkami" przewagi nad drugą Kotwicą Kołobrzeg.

Polonia Warszawa - Olimpia Elbląg 2:0 (2:0)

Bramki: Tomczyk 27, Michalski 44