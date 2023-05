Znakomity siatkarz rozstał się z klubem! "Zostawiam tu część serca..."

Siatkarze Itas Trentino wywalczyli mistrzostwo Włoch. Mimo ogromnego sukcesu, w kolejnym sezonie w klubie dojdzie do kilku zmian. Z drużyną pożegnał się już jeden z czołowych siatkarzy – Srecko Lisinac.

Srecko Lisinac to jeden z najlepszych środkowych ligi włoskiej. W drużynie Itas Trentino występował od 2018 roku. W przyszłym sezonie ma zagrać na polskich parkietach, w barwach Projektu Warszawa. Będzie to jego powrót do PlusLigi, wcześniej grał w AZS Częstochowa (2012–13) i PGE Skrze Bełchatów (2014–18).

"Doszliśmy do końca tych pięciu niezapomnianych lat. Zwycięstwo w mistrzostwach było ukoronowaniem wieloletnich marzeń. Dziękując kibicom, dziękuję również miastu, ponieważ byli dla mnie doskonałym połączeniem. Ogromne podziękowania dla klubu, wszystkich kolegów z drużyny oraz pracowników, z którymi przeżyłem te wspaniałe lata. Zostawiam część serca w Trydencie i zawsze będę pamiętał obraz placu Duomo wypełnionego dla nas" – napisał Lisinac w mediach społecznościowych.





