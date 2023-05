Awans z kompletem zwycięstw! Wielki sukces polskich siatkarek

Puchar Narodów to rozgrywki międzynarodowe, które zostały zapoczątkowane w zeszłym roku. Każdą reprezentację tworzą dwie pary. W tegorocznej edycji imprezy powiększono liczbę uczestników z ośmiu do 35 w rywalizacji mężczyzn oraz 31 w rywalizacji kobiet i zmieniono formułę - drużyny podzielono na siedem grup. Zwycięzcy każdej z nich awansują do turnieju finałowego. Puchar Narodów to część kontynentalnych kwalifikacji olimpijskich.

Polki znalazły się w grupie F z Czeszkami, Belgijkami i gospodyniami turnieju Szkotkami. Pierwszego dnia rywalizacji bez straty seta pokonały siatkarki z Belgii. W niedzielę również dwukrotnie 2:0 wygrały z duetami ze Szkocji, a następnie pokonały 2:1 i 2:0 czeskie pary.

Komplet zwycięstw zapewnił duetom Kociołek/Łodej i Gruszczyńska/Wachowicz awans do turnieju finałowego, którego miejsce i data nie są jeszcze znane.

26 i 27 maja w fińskim Vantaa zagrają pary męskie Bartosz Łosiak i Michał Bryl oraz Piotr Kantor i Jakub Zdybek, którzy trafili do grupy D z gospodarzami, Szwecją, Belgią oraz Cyprem.

RM, PAP