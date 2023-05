Co z przyszłością Lechii? Prezes zdradził, jaki będzie pierwszoligowy budżet

Goście zebraniu w studio zastanawiali się, czy Lechii może grozić rozpoczęcie następnej kampanii na jeszcze niższym poziomie rozgrywkowym. Jest to związane oczywiście z licznymi doniesieniami na temat problemów natury organizacyjnej i finansowej w Gdańsku. Prezes Deptuła szybko zdementował te informacje.

- Nie ma takiej opcji. Mamy licencję na Ekstraklasę. Musimy dopełnić formalności odnośnie licencji w Fortuna 1 Lidze. Musimy zmienić prognozę finansową. W 1. Lidze mamy prognozowane niższe przychody, dostaliśmy już od ligi informację, że to będzie 600 tysięcy złotych przez cały rok. Porównując to do tych kilku-kilkunastu milionów z Ekstraklasy, to jest ogromna różnica w budżecie - zauważył działacz.

- Jesteśmy świeżo po zrobieniu budżetu na 1. Ligę. Chcielibyśmy żeby oscylował na poziomie 22,5 miliona złotych. Koszt organizacji meczów na naszym stadionie to 8 milionów i 800 tysięcy złotych. Ponad 30% to są koszty stadionu - kontynuował Deptuła.

Prezes zdradził również, że będą prowadzone rozmowy z miastem, dotyczące wsparcia finansowego klubu.

- Budżet mamy mniejszy, przychody spodziewane mniejsze, a koszty stadionu zostają na tym samym poziomie - dodał sternik gdańskiego klubu.

Zapytany o ewentualną zmianę domowego stadionu, w celu zminimalizowania kosztów, prezes Deptuła odpowiedział krótko. "Nie chcę brać takiej ewentualności pod uwagę".