EBL: Śląsk Wrocław coraz bliżej finału

Gospodarze rewelacyjnie rozpoczęli to spotkanie - byli skoncentrowani w obronie i skuteczni w ataku. Po zagraniach Aleksandra Dziewy, Jakuba Nizioła i Jeremiah Martina było już 16:0! Dopiero po pięciu minutach niemoc gości rzutami wolnymi przerwał Grzegorz Kamiński. Wrocławianie kontrolowali sytuację i wymuszali kolejne straty na rywalach. Po 10 minutach było więc 25:11. Drugą kwartę ekipa z Warszawy rozpoczęła od małej serii 6:0, dzięki czemu w końcu nawiązała rywalizację. WKS Śląsk ciągle jednak kontrolował sytuację, a do ofensywy podłączyli się DJ Mitchell oraz Szymon Tomczak. Mimo bardzo dobrej gry Arica Holmana to gospodarze po pierwszej połowie wygrywali pewnie - 40:30.

Jeremiah Martin świetnie wszedł w trzecią kwartę, ale Aric Holman i Kyle Vinales starali się utrzymywać swoją drużynę w grze. Ekipa trenera Ertugrula Erdogana grała jednak świetnie w ataku - po kolejnych akcjach Martina oraz Mitchella miała już 20 punktów przewagi. Zespół z Warszawy nie był w stanie dotrzymać kroku rywalom. Trójki Holmana zbliżyły ich jednak do stanu 58:44 po 30 minutach. W kolejnej części meczu dzięki trafieniu z dystansu Łukasza Koszarka przyjezdni przegrywali już tylko 12 punktami. Wrocławianie zatrzymali się w ataku, a po kolejnych zagraniach Holmana różnica wynosiła tylko dziewięć punktów. W kluczowych momentach trudne trójki zaczął trafiać Łukasz Kolenda i to WKS Śląsk zwyciężył ostatecznie 71:57.

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa 71:57 (25:11, 15:19, 18:14, 13:13)

Śląsk Wrocław: Jeremiah Martin 17, Donovan Mitchell 14, Justin Bibbs 9, Aleksander Dziewa 9, Łukasz Kolenda 6, Jakub Nizoł 5, Szymon Tomczak 4, Ivan Ramljak 3, Artsiom Parachouski 2, Daniel Gołębiowski 2, Vasa Pusica 0

Legia Warszawa: Aric Holman 26, Kyle Vinales 9, Grzegorz Kamiński 9, Łukasz Koszarek 5, Geoffrey Groselle 3, Travis Leslie 2, Janis Berzins 2, Billy Garrett 1, Grzegorz Kulka 0, Dariusz Wyka 0, Szymon Kołakowski 0

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 2-0 dla Śląska Wrocław. Trzeci mecz zostanie rozegrany w Warszawie 25 maja (godz. 20).

MC, plk.pl