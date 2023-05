Inwazja Dzików z Warszawy! Wkroczyły do EBL

Dziki Warszawa pokonały Górnika Trans.Eu Zamek Książ Wałbrzych 66:62 (19:14, 14:18, 22:15, 11:15) w trzecim meczu finału 1. ligi koszykarzy i awansowały do Energa Basket Ligi. Zespół z Warszawy zwyciężył Górnika 3-0.

MVP finałów (najlepszym koszykarzem) został uznany rozgrywający Dzików Michał Aleksandrowicz.

Górnik Wałbrzych, mistrz Polski (1982 i 1988) i najlepsza drużyna sezonu zasadniczego (27-7), która do finału nie przegrała spotkania w play off, musiał uznać wyższość zespołu trenera Krzysztofa Szablowskiego.

Dziki Warszawa, które zajęły drugie miejsce w tabeli w sezonie zasadniczym, sensację sprawiły w dwóch pierwszych spotkaniach, pokonując w Wałbrzychu rywala 73:66 i 72:57.

"To super uczycie. Czekałem na awans do ekstraklasy ponad sześć lat. Naprawdę są takie emocje, że nie wiem, co powiedzieć" - powiedział PAP Szablowski, który pracował przez długie lata jako asystent Anwilu Włocławek, a w reprezentacji Polski pełnił tę samą rolę w latach 2010-2019.

Warszawska hala na Kole była wypełniona w nadkomplecie - przyszło ponad 1500 osób, które przez cały mecz fantastycznie i kulturalnie dopingowały stołecznych zawodników.

Warszawski klub powstał w 2017 roku, na bazie trzecioligowego MKS MOS Ochota. W 2020 roku awansował 1. ligi koszykarzy.

"Nie interesuje mnie przeciętność. Dziki powstały, by zmienić oblicze polskiej koszykówki i polskiego sportu" - powiedział cytowany na oficjalnej stronie klubu Michał Szolc, założyciel i prezes Dzików Warszawa.

KN, PAP