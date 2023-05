Wiceprezydent USA pojawiła się na meczu WNBA

Griner wystąpiła w swoim pierwszym oficjalnym meczu od czasu powrotu do Stanów Zjednoczonych po przetrzymywaniu przez 10 miesięcy w rosyjskiej kolonii karnej. Liga WNBA w piątek rozpoczęła swój 27. sezon, a słynna koszykarka uśmiechała się szeroko, dziękując fanom, którzy zgotowali jej owację na stojąco, Sparks i koleżankom z drużyny Mercury.

32-letnia zawodniczka swój inauguracyjny mecz w 10. sezonie w WNBA zakończyła z 18 punktami, sześcioma zbiórkami i czterema zablokowanymi rzutami w ciągu 25 minut.

Griner powiedziała, że próbowała uchwycić emocje wieczoru, zwłaszcza gdy jej imię zostało przywitane wiwatami, jednocześnie starając się pozostać skupioną na grze. Była zachwycona obecnością pani wiceprezydent.

- To było niesamowite – powiedział Griner o Harris. „Miło było zobaczyć ją twarzą w twarz, porozmawiać z nią, podziękować jej za wszystko. A potem zespołowi bardzo się podobało, kiedy do nas przyszła”.

Harris spotkała się przed meczem z obiema drużynami w ich szatniach. „Dziękuję za wszystko, co zrobiliście, wspierając Brittney. Wiem, że to było bardzo trudne” – powiedziała. Wiceprezydent USA Harris mówiła także o tym, że „zespół jest jak rodzina” i jak ważne było, aby Mercury podtrzymywał „historię” Griner podczas jej pobytu w Rosji.

Nneka Ogwumike, gwiazda Los Angeles i przewodnicząca związku zawodniczek WNBA, wręczyła Harris koszulkę Sparks i podziękowała jej za powrót do koszykówki.

- Dzisiejszy wieczór to gra, ale świętujemy również powrót jednej z nas, a to, co zrobiła administracja Bidena, aby tak się stało, jest naprawdę ważne. Chcemy bardzo podziękować za to, że mogliśmy dziś wieczorem zagrać przeciwko BG – przyznała Ogwumike (mistrzyni Polski z CCC Polkowice w sezonie 2012/13).

Na spotkaniu obecni byli także legenda tenisa Billie Jean King, trener koszykarzy Los Angeles Lakers Darvin Ham, a także komisarz WNBA Cathy Engelbert.

Griner, dwukrotna złota medalistka olimpijska i mistrzostw świata, ośmiokrotnie wybierana do Meczu Gwiazd ligi WNBA, grała w Rosji poza sezonem ligowym w USA. Została zatrzymana na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo 17 lutego w zeszłym roku z wkładami do e-papierosów zawierającymi olej haszyszowy. Skazano ją na dziewięć lat kolonii karnej. Zwolniono w grudniu w ramach wymiany więźniów z Rosją za handlarza bronią Wiktora Buta. Umowa została zawarta po miesiącach rozmów w czasie wysokiego napięcia między dwoma krajami po lutowej inwazji Rosji na Ukrainę.

psz, PAP