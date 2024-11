Porażka Legii Warszawa. Anwil Włocławek wciąż niepokonany

Zdecydowanie lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy głównie dzięki Luke'owi Petraskowi prowadzili 2:7. Później uciekali nawet na dziewięć punktów po trafieniach Kamila Łączyńskiego i Michała Michalaka. Później ekipa z Warszawy odrabiała straty, w czym pomagali Kameron McGusty i Shawn Jones. Dobry fragment Nicka Ongendy i zagranie Michalaka sprawiły, że po 10 minutach było 18:26.

W drugiej kwarcie Mate Vucić i McGusty dość szybko zbliżyli Legię na zaledwie punkt. Później do remisu doprowadził Michał Kolenda, a przewagę dawał Andrzej Pluta. Grę Anwilu ciągle rewelacyjnie prowadził jednak Łączyński, a dodatkowo nie zawodził Michalak. Po zagraniu 2+1 Petraska pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 43:50.

Po przerwie zespół trenera Selcuka Ernaka budował swoją przewagę, a ważne w tym momencie były trójki Ryana Taylora, Luke'a Petraska i Kamila Łączyńskiego. Po ich rzutach różnica wzrosła do 16 punktów. Gospodarze nie zamierzali się poddawać, a kolejne akcje Jawuna Evansa i Kamerona McGusty’ego pozwalały na nawiązanie rywalizacji. Ostatecznie dzięki akcji 2+1 Justina Turnera po 30 minutach było jednak 59:70.

Trójki Grudzińskiego i McGusty'ego na początku kolejnej kwarcie zbliżyły zespół trenera Ivicy Skelina na zaledwie pięć punktów. Amerykanin się nie zatrzymywał - po jego rzutach wolnych przegrywali tylko punktem. To oznaczało emocje do samego końca! W końcówce trójkami wymienili się Petrasek i Wilczek, a rzuty wolne dołożył Michalak. Do remisu doprowadził bardzo szybką trójką Wilczek! Łączyński mógł zostać bohaterem, ale nie trafił, a to oznaczało dogrywkę!

W dodatkowym czasie gry ważną trójkę trafił Luke Petrasek. Po chwili reprezentant Polski dawał cztery punkty przewagi włocławianom. W końcówce akcję dołożył jeszcze Nick Ongenda, a Kamil Łączyński ustalił wynik spotkania na 94:86.

Najlepszym zawodnikiem gości był Kamil Łączyński z 17 punktami, 11 asystami i 7 zbiórkami. Kameron McGusty zdobył dla gospodarzy 30 punktów, 5 zbiórek i 3 asysty.

ORLEN Basket Liga - 8. kolejka

Legia Warszawa - Anwil Włocławek 86:94 po dogr. (18:26, 25:24, 16:20, 24:13 - dogr. 3:11)

Legia: Kameron McGusty 30, Maksymilian Wilczek 11, Jawun Evans 9, Andrzej Pluta 9, Mate Vucic 7, Ojars Silins 6, Shawn Jones 6, Dominik Grudziński 5, Michał Kolenda 3,

Anwil: Luke Petrasek 23, Michał Michalak 22, Kamil Łączyński 17, Ryan Taylor 9, Nick Ongenda 8, DJ Fundenburk 7, Justin Turner 6, Ronald Jackson Jr. 2, Krzysztof Sulima 0, Bartosz Łazarski 0, Karol Gruszecki 0.

