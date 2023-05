W meczu o trzecie miejsce rozgrywek Euroligi AS Monaco zmierzy się z FC Barceloną. Kto okaże się lepszy w tym starciu? Transmisja meczu AS Monaco - FC Barcelona w Polsacie Sport News, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl.

FC Barcelona rozczarowała swoich kibiców w pierwszym spotkaniu w Żalgiris Arena w Kownie, gdzie odbywa się tegoroczne Final Four Euroligi. "Duma Katalonii" poległa w półfinale w hitowej rywalizacji z Realem Madryt 66:78 i drugi sezon z rzędu zagra w meczu o trzecie miejsce. Teraz hiszpański gigant ma zatem okazję na rehabilitację i tak jak przed rokiem sięgnąć po brąz.

ZOBACZ TAKŻE: Miami Heat bliżej finału NBA

Biorąc pod rundę zasadniczą, AS Monaco w teorii było najsłabszą ekipą spośród zespółów, które awansowały do Final Four. W półfinale Francuzi musieli uznać wyższość Olympiakosu Pireus 62:76. Mimo to ekipa z zachodniej Europy wciąż może zaskoczyć i odebrać brąz Barcelonie, która przez ekspertów jest postrzegana jako faworyt tego spotkania.

Obie potyczki tych ekip w rundzie zasadniczej kończyły się zwycięstwem drużyny z Półwyspu Iberyjskiego. W grudniu Barcelona pokonała Monaco na wyjeździe 69:63, natomiast w lutym na własnej hali triumfowała 80:70.

Transmisja meczu AS Monaco - FC Barcelona w Polsacie Sport News, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o godz. 16:00.

HS, Polsat Sport