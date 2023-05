Trener rewelacji ekstraklasy zaskoczył. "To jest najważniejsze w sporcie"

Szkoleniowiec podkreślił w rozmowie z serbskimi mediami, że w swojej pracy wyżej od niuansów taktycznych stawia... odpowiednie motywowanie swoich podopiecznych.

- Jeśli Żeljko Obradović, najwybitniejszy z trenerów, choć pracujący w innej dyscyplinie, mówi, że najważniejsza w sporcie jest motywacja i koncentracja, to jest to dla mnie wystarczające potwierdzenie. Trzymam się tej zasady, bo wiem, że tylko osoba zmotywowana może osiągać wyżyny i przekraczać swoje granice - powiedział Vuković w rozmowie z serbskim "Mondo".

Były zawodnik warszawskiej Legii dodał, że równie często, jeśli nie częściej niż na trenerach piłkarskich, wzoruje się właśnie na szkoleniowcach z koszykówki.

- Znajduję wiele inspiracji u trenerów basketu. Lubię posłuchać, co mają do powiedzenia Żeljko Obradović, Svetislav Pesić i Bożidar Maljković. Myślę, że ci ludzie, niezależnie od tego, że działają w innej dyscyplinie, pokazują mnóstwo ważnych rzeczy, potrzebnych przy prowadzeniu zespołu. To, jak zarządza się grupą ludzi, jest kluczową sprawą - zakończył "Vuko".

Piłkarze Piasta Gliwice, którym w październiku znacznie bliżej było do dna ligowej tabeli, niż do jej czołówki, po fantastycznej serii pod wodzą Aleksandara Vukovicia awansowali na 5. miejsce w ekstraklasie.

RI, Polsat Sport