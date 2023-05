Beznadziejna sytuacja Skry! Pogrążyła ich była gwiazda klubu

Chrobry wygrał po trafieniu Kamila Wojtyry, który do Głogowa trafił ze... Skry. W barwach częstochowskiego klubu rosły napastnik strzelił 27 goli i w znaczącym stopniu przyczynił się do awansu tej ekipy do Fortuna 1 Ligi. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że już niedługo Skra pożegna się z drugim poziomem rozgrywkowym.

Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu piłkarze z Częstochowy tracą bowiem pięć punktów do pierwszego "bezpiecznego" miejsca, które zajmuje Odra Opole. Skrę czekają jeszcze starcia z Puszczą Niepołomice i Stalą Rzeszów.

Chrobry natomiast wyprzedza Skrę o 11 punktów i tym samym zapewnił sobie utrzymanie. Wcześniej z Fortuna 1 Ligi spadły już Chojniczanka Chojnice i Sandecja Nowy Sącz.

Chrobry Głogów - Skra Częstochowa 1:0 (1:0)

Bramka: Wojtyra 14

BS, Polsat Sport