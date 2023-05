Panthers o jedno zwycięstwo od finału NHL

Hokeiści Florida Panthers pokonali u siebie Carolina Hurricanes 1:0 w poniedziałkowym meczu finału Konferencji Wschodniej ligi NHL. Prowadzą już 3-0 w rywalizacji do czterech zwycięstw.

Jedynego w tym meczu gola w drugiej tercji strzelił Sam Reinhart.

To było pierwsze spotkanie w tej rundzie play off, które Panthers wygrali bez konieczności dogrywki. Ponownie bohaterem gospodarzy był bramkarz Siergiej Bobrowski, który obronił 32 strzały.

- Musimy teraz po prostu zadbać o nasz umysł. Nie wybiegać za bardzo w przyszłość. To niewiarygodna drużyna hokejowa, bardzo zorganizowana i bardzo silna. To nie będzie łatwe, kolejne spotkanie to będzie kolejna walka – powiedział Bobrowski.

34-letni hokeista po raz pierwszy w karierze w meczu fazy play off zachował czyste konto.

Panthers będą mieli szansę na przypieczętowanie awansu do decydującej rundy już w czwartek, również u siebie. Jeśli wygrają z Hurricanes, będzie to dla nich dopiero drugi finał o Puchar Stanleya w historii klubu. Wcześniej dotarli do tego etapu w 1996 roku.

W finale Konferencji Zachodniej Vegas Golden Knights prowadzą z Dallas Stars 2-0.

MC, PAP