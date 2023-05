Hokejowe Mistrzostwa Świata tylko w Polsacie Sport do 2029 roku

Telewizja Polsat pokaże przyszłoroczne hokejowe Mistrzostwa Świata – pierwsze z udziałem reprezentacji Polski po jej powrocie do elity. Nadawca zakupił na wyłączność prawa do transmisji sześciu następnych edycji tego turnieju, a więc w latach 2024 - 2029.

To doskonała informacja dla polskich kibiców, którzy jeszcze nie ochłonęli po awansie Polaków. Biało-Czerwoni wykonali gigantyczny sportowy skok z trzeciego poziomu rozgrywkowego do grona szesnastu najlepszych reprezentacji globu.

⦁ Telewizja Polsat będzie transmitować Hokejowe Mistrzostwa Świata w latach 2024 - 2029.

⦁ W przyszłorocznym turnieju w Czechach, po raz pierwszy od 22 lat, w elicie zagrają Polacy.

⦁ Nowa umowa wzmacnia hokejową ofertę kanałów sportowych Polsatu, dostępnych także w serwisie streamingu internetowego Polsat Box Go.

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie dopiero co powróciła do światowej elity po 21-letnim okresie rywalizacji na niższych szczeblach sportowych. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w Pradze i Ostrawie. Biało-Czerwoni przystąpią do nich w towarzystwie takich potęg, jak Kanada, Stany Zjednoczone, Szwecja, Czechy, Słowacja, Szwajcaria czy Finlandia. Wszystkie mecze tego turnieju oraz kolejnych, aż do 2029 roku, transmitowane będą w kanałach z rodziny Polsatu Sport. Oprócz elitarnej dywizji mistrzowskiej Telewizja Polsat pokaże także zmagania w dywizji 1.

- W Polsacie Sport od zawsze stawiamy na wielkie turnieje i transmisje z udziałem polskich sportowców. Szczególnie cieszymy się, gdy te dwa aspekty udaje się połączyć. I tak właśnie jest w przypadku świeżo wywalczonego przez Biało-Czerwonych awansu do hokejowej elity. Prace nad pozyskaniem praw do Mistrzostw Świata IIHF w latach 2024 – 2029 rozpoczęliśmy jakiś czas temu. Fakt, że już w pierwszej transmitowanej przez nas edycji wystąpi reprezentacja Polski, traktujemy jako dobry prognostyk dla całej wieloletniej umowy i będziemy trzymać kciuki za to, by Biało-Czerwoni rywalizowali z elitą co roku - powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

Historia lubi się powtarzać

Powrót Polaków do hokejowej elity po 21 latach przerwy i zakup praw do transmisji Mistrzostw Świata przez Polsat, przywołuje analogię piłkarskiej reprezentacji Polski z 2002 roku. Wówczas "Orły Engela" po 16-letniej przerwie awansowały na mundial, a ich występy w Korei Płd. i Japonii po raz pierwszy w historii transmitował prywatny nadawca - Telewizja Polsat. To jednak nie koniec podobieństw, bo polscy hokeiści - tak jak i piłkarze - mają długą i bogatą historię. Początki obydwu drużyn sięgają lat 20. XX wieku, a ważnym momentem obydwu reprezentacji są lata 70. i 80. ubiegłego stulecia. Piłkarze zdobywali wówczas dla Polski medale, a hokeiści zdobywali serca Polaków. W 1976 roku na Mistrzostwach Świata w Katowicach, Biało-Czerwoni pokonali ówczesnego mistrza olimpijskiego oraz świata – ZSRR. Ten wyczyn sportowy miał także gigantyczny wymiar symboliczny, a w powszechnej opinii ekspertów jest to najlepszy mecz w całej historii naszego hokeja reprezentacyjnego. Dekadę później, gdy polscy piłkarze grali na mundialu, nasi hokeiści na mistrzostwach świata w Moskwie wygrali z obrońcą tytułu oraz wicemistrzem olimpijskim – Czechosłowacją. Telewizja Polsat sprzyja reprezentacji Polski także w innych dyscyplinach. To właśnie kamery tego nadawcy od ponad dwudziestu lat towarzyszą wszystkim sukcesom naszych siatkarzy i siatkarek. Kibice w kanałach sportowych Polsatu mogli oglądać także medalowe występy polskich piłkarzy ręcznych w Mistrzostwach Świata w latach 2007, 2009 i 2015.

Hokejowa oferta Polsatu Sport

Mistrzostwa świata w hokeju na lodzie to coroczny turniej, rozgrywany od 1920 roku. Początkowo zawody odbywały się przy okazji igrzysk olimpijskich, ale od 1930 roku są już samodzielną imprezą. Współczesny format Mistrzostw Świta IIHF obejmuje 16 najlepszych drużyn rywalizujących w grupie mistrzowskiej (elicie) oraz pozostałe zakwalifikowane reprezentacje, które konkurują w niższych dywizjach. Zakup przez Telewizję Polsat praw do transmisji Mistrzostw Świata jest wzmocnieniem hokejowej oferty tego nadawcy. Już w pierwszych latach swojego istnienia Polsat Sport transmitował zmagania hokejowej elity, a jej częścią byli wówczas Biało-Czerwoni. Kanały sportowe Polsatu regularnie pokazują także prestiżowy Puchar Spenglera, a od 2019 roku również hokejową Ligę Mistrzów.