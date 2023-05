W rywalizacji w szachach błyskawicznych w Superbet Rapid & Blitz Poland 2023, która rozpoczęła się w środę, zawodnicy za zwycięstwo otrzymują jeden punkt, a za remis – połowę.

W czwartym, przedostatnim dniu zmagań w Centrum Konferencyjnym Polin na Muranowie prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał zwycięzca sprzed roku Duda, chociaż na moment stracił je na rzecz reprezentanta USA Levona Aroniana. Do Polaka na pół punktu zbliżył się znakomicie finiszujący Carlsen.

Arcymistrz z Wieliczki rozpoczął dzień od pierwszej porażki w całym turnieju - z reprezentującym Rumunię Węgrem Richardem Rapportem. Następnie zremisował z Holenderem Anishem Girim i znów przegrał, tym razem z Aronianem. Kosztowało go to utratę prowadzenia w turnieju, gdyż rywal zgromadził po trzech środowych rundach 14 pkt i wyprzedził go o pół. W kolejnych rundach Polak zremisował z reprezentującym Rumunię Ukraińcem Kiryłem Szewczenko, po czym pokonał Francuza Maxime'a Vachier-Lagrave, co dało mu powrót na prowadzenie (15 pkt). Potem zremisował z Amerykaninem Wesleyem So i pokonał Rumuna Bogdana-Daniela Deaca.

W przedostatniej rundzie dnia doszło do "polskich derbów", w których Duda pokonał czarnymi Wojtaszka. Na koniec dnia zmierzył sie w hitowym pojedynku z Magnusem Carlsenem. Norweg, który w swojej drugiej środowej partii doznał drugiej porażki w turnieju (z So), przystępował do tej rundy po czterech kolejnych zwycięstwach z dorobkiem 16 punktów. Duda miał w tym momencie 17,5. Lider turnieju przegrał białymi z liderem światowego rankingu. Przed ostatnim dniem Duda prowadzi, ale Carlsen traci już tylko pół punktu.

- Myślę, że dzisiejszy dzień na koniec był generalnie OK, szczególnie po tak fatalnym początku. Oczywiście ostatniej partii nie musiałem przegrywać, moim zdaniem był to totalny remis. Trudno wytłumaczyć, w jaki sposób można było przegrać. W blitzu, jak widać, wszystko jest możliwe. Mam pół punktu przewagi i zostało dziewięć rund do rozegrania. Naprawdę wszystko może się jeszcze wydarzyć. Przejście na krótsze tempo nie jest łatwe, dziś w pierwszych partiach byłem skrajnie wolny. Cieszę się, że ten pierwszy dzień szachów błyskawicznych mam za sobą – powiedział najlepszy polski szachista.

Drugi w krajowym rankingu Wojtaszek rozpoczął od remisu z So i wygranej z Deacem, potem przegrał z Szewczenką, zremisował z Carlsenem, doznał porażek z Rapportem i Girim, oraz zremisował z Aronianem. Po przegranym pojedynku z Dudą spotkał się z Vachier-Lagrave i zakończył dzień także porażką.

- Wygrana z Magnusem Carlsenem w Warszawie to jak na razie najlepsze, co udało mi się osiągnąć w tym turnieju. Dzisiaj było ciężko, w wielu partiach grałem zbyt wolno, mam nadzieję, że jutro wrócę z dużo lepszą formą. Szachy błyskawiczne zabierają więcej energii niż szybkie, ważne jest także, by nie wpaść w taki ciąg, w jaki dziś wpadłem. Przegrana jedna partia zostaje w głowie, a powinienem wyrzucić ją z pamięci i skupić się na kolejnych. W taki sposób dzisiaj uciekło mi trochę punktów - przyznał pięciokrotny mistrz Polski.

Środa była popisem Carlsena, który po bardzo słabym początku turnieju wrócił w wielkim stylu do walki o końcowe zwycięstwo.

- Nie powiem, żebym grał jakoś rewelacyjnie, z pewnością jednak dobrze punktowałem - ocenił były wieloletni mistrz globu.

W turnieju w Warszawie biorą udział zawodnicy ze światowej elity, w tym pięciu arcymistrzów z czołowej szóstki rankingu FIDE w szachach szybkich.

W czwartek zakończenie rywalizacji w szachach błyskawicznych (dziewięć rund) i całej imprezy.

Pula nagród wynosi 175 tys. dolarów. Zwycięzca otrzyma 40 tys.

MC, PAP