Fedusio Siatkarką Sezonu. "Takie wyróżnienie pcha do przodu"

We wtorek odbyła się gala Polskiej Ligi Siatkówki. W jej trakcie wyłonieni zostali między innymi najlepsi zawodnicy w naszym kraju. Wśród kobiet najlepsza okazała się Monika Fedusio, którą ogłoszono Siatkarką Sezonu 2022/2023. Kapitan Grot Budowlanych Łódź, wraz ze swoimi koleżankami, tegoroczną odsłonę TAURON Ligi ukończyła na trzecim miejscu.

– Docenienie samej siebie nigdy nie należało do najłatwiejszych. Myślę, że dużą robotę wykonali ludzie, którzy są wokół mnie. Wspierają to, co robię. Naprawdę są dla mnie nieocenieni i myślę, że takie wyróżnienie pcha do przodu. Szczerze nie chciałam się zwalniać z treningu, żeby odebrać tę nagrodę, bo trening po prostu jest dla mnie ważniejszy. Jutro gramy mecz towarzyski i z tyłu głowy miałam myśl, że to chyba nie jest odpowiedni moment na wyjazd, ale finalnie było warto. Takie wydarzenie zapamiętam na bardzo długo – stwierdziła po gali siatkarka.

Fedusio zapytana o najważniejsze według niej wydarzenia z ostatnich miesięcy zaznaczyła, że drużyna ma za sobą ciężką pracę, która się opłaciła.

– Myślę, że cały sezon był dla nas bardzo trudny, szczególnie że pojawiły się rozgrywki w Pucharze CEV. Uważam, że to bardzo cenne doświadczenie i jakoś pod koniec tego sezonu w końcu zaczęłyśmy rosnąć z każdym dniem jako zespół. Przede wszystkim mentalnie, bo za to, jaką pracę dziewczyny wkładały w każdy trening, należy się szacunek. Myślę, że nasze miejsce jest nieoczywiste. Z szóstego na trzecie to nieczęsto się zdarza – podsumowała.

