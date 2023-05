Ostrowianie nie składają broni. Będzie czwarty mecz w półfinale EBL

Na początku spotkania obie drużyny nie prezentowały najlepszej ofensywy, chociaż po trójce Nemanji Djurisicia i kolejnej akcji Ojarsa Silinsa to gospodarze byli lepsi o osiem punktów. Szczecinianie nie byli w stanie znaleźć sposobu na nieźle zorganizowaną obronę ostrowian, a do tego dochodziły błędy. Djurisić rzutami wolnymi ustalił wynik po 10 minutach na 20:8. Trójki Mateusza Kostrzewskiego i Tony’ego Meiera w drugiej kwarcie pozwoliły gościom na nawiązanie rywalizacji. Damian Kulig oraz Aigars Skele kontrolowali jednak sytuację i utrzymywali swoją drużynę na bezpiecznym prowadzeniu. Po późniejszych zagraniach Mateusza Zębskiego różnica ponownie wynosiła 14 punktów. To nie był koniec! Uaktywnił się Jakub Garbacz - dzięki niemu po pierwszej połowie było aż 42:22.

Trzecią kwartę od siedmiu punktów z rzędu rozpoczął Bryce Brown. BM Stal błyskawicznie odpowiedziała na to serią 10:0, a nadal świetny był Nemanja Djurisić. Późniejsze trafienie Michała Michalaka oznaczało nawet 26 punktów różnicy. King nie był w stanie wrócić do gry, mimo pojedynczych akcji Alexa Hamiltona i Tony’ego Meiera. Po 30 minutach było 64:42. Ostatnia część spotkanie niczego nie zmieniała. Ekipa trenera Andrzeja Urbana całkowicie kontrolowała wydarzenia na parkiecie. Swoje akcje kończyli dodatkowo Michał Michalak oraz Jakub Garbacz, a przewaga rosła. Szczecinianie nie zanotowali już żadnego zrywu ofensywnego. BM Stal wygrała zdecydowanie - 92:60 i jest już tylko 1-2 w półfinale Energa Basket Ligi.

BM Stal Ostrów Wlkp. - King Szczecin 92:60 (20:8, 22:14, 22:20, 28:18)

BM Stal Ostrów Wlkp.: Michał Michalak 16, Ojars Silins 14, Nemanja Djurisic 14, Jakub Garbacz 12, Damian Kulig 12, Aigars Skele 11, Mateusz Zębski 6, Markus Loncar 4, Aleksander Załucki 3, Jacek Rutecki 0, Krzysztof Rozpędowski 0.

King Szczecin: George Hamilton 12, Bryce Brown 11, Tony Meier 9, Zac Cuthbertson 8, Andy Mazurczak 5, Phil Fayne 5, Kacper Borowski 5, Mateusz Kostrzewski 3, Filip Matczak 2, Maciej Żmudzki 0.

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 2-1 dla Kinga. Czwarte spotkanie rozegranie zostanie w niedzielę w Ostrowie Wielkopolskim o godz. 17:30.

MC, plk.pl