Legia przedłuża serię!

Kyle Vinales chciał coś udowodnić na początku spotkania, a po jego trafieniach gospodarze prowadzili 7:0. Jeremiah Martin oraz Aleksander Dziewa starali się na to odpowiadać, ale kolejne zagranie Vinalesa oznaczało nawet 16 punktów różnicy! Swoje akcje dokładali Grzegorz Kulka i Aric Holman, a sytuacja ekipy z Warszawy wyglądała jeszcze lepiej! Po 10 minutach było aż 30:8! Głównie dzięki Martinowi wrocławianie powoli zmniejszali straty w drugiej kwarcie. Travis Leslie i Kulka zapewniali jednak, że to przeciwnicy utrzymywali sporą przewagę. WKS Śląsk nie do końca był w stanie realnie nawiązać rywalizację. Ostatecznie po zagraniu Grzegorza Kamińskiego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 42:24.

Trzecią kwartę ekipa trenera Wojciecha Kamińskiego ponownie rozpoczęła od świetnej serii - tym razem 14:0. Za ten fragment trzeba pochwalić przede wszystkim Travisa Lesliego. Dopiero po trzech minutach niemoc gości przerwał Aleksander Dziewa. Różnica w pewnym momencie wynosiła nawet 32 punkty, a po 30 minutach było 65:39. Tak dużych strat zespół trenera Ertugrula Erdogana nie był w stanie odrobić w kolejnej części spotkania. Swoje szanse dostali Aleksander Wiśniewski, Jakub Karolak i Szymon Tomczak, ale to nie zmieniało sytuacji. Legia całkowicie kontrolowała wydarzenia na parkiecie i ostatecznie zwyciężyła aż 78:55.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Kyle Vinales z 16 punktami, 8 asystami i 2 przechwytami. W ekipie gości po 10 punktów rzucili Jeremiah Martin i Aleksander Dziewa.

Trzeci mecz półfinałowy: Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 78:55 (30:8, 12:16, 23:15, 13:16).

Punkty:

Legia Warszawa: Kyle Vinales 16, Aric Holman 13, Travis Leslie 12, Grzegorz Kamiński 12, Grzegorz Kulka 7, Geoffrey Groselle 6, Łukasz Koszarek 6, Janis Berzins 4, Dariusz Wyka 2, Benjamin Didier-Urbaniak 0, Szymon Kołakowski 0.

Śląsk Wrocław: Jermiah Martin 10, Aleksander Dziewa 10, Arciom Parachouski 6, Jakub Karolak 5, Aleksander Wiśniewski 5, Donovan Mitchell 4, Szymon Tomczak 4, Ivan Ramljak 3, Łukasz Kolenda 3, Vasa Pusica 3, Daniel Gołębiowski 2, Justin Bibbs 0.

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 2-1 dla Śląska. Czwarty mecz w sobotę o 20.00 w Warszawie.

plk.pl, PAP