Druga porażka Legii w derbach Warszawy

Lepiej w to spotkanie weszli gospodarze, którzy po trafieniach Dominica Greena byli lepsi nawet o osiem punktów. Dość szybko starał się to zmniejszać Christian Vital, ale po chwili po trójce Matta Colemana różnica wynosiła aż dziewięć punktów. Podobne rzuty dokładał też Alan Czujkowski, a przewaga wzrastała! Ostatecznie dzięki zagraniu 2+1 Mateusza Bartosza po 10 minutach było aż 34:21.

W drugiej kwarcie do ataku włączał się także Ajare Sanni - po jego kolejnych rzutach gospodarze prowadzili już 19 punktami. Dziki utrzymywały wysokie tempo w ofensywie, a po akcji Isaiaha Crawleya miały dwa razy więcej punktów niż rywale - aż 25! Sytuację starał się zmieniać przede wszystkim Vital, ale to nie wystarczało. Trójka Nicholasa McGlynna ustaliła wynik po pierwszej połowie na 58:41.

W trzeciej kwarcie niewiele się zmieniało - swoje rzuty trafiali Matt Coleman i Ajare Sanni, a przewaga wynosiła nawet 21 punktów. Pojedyncze odpowiedzi Marcela Ponitki oraz Michała Kolendy zdecydowanie nie wystarczały do realnego odrabiania strat. Swoje akcje kończył także Grzegorz Grochowski, a po 30 minutach było 79:62.

W kolejnej części meczu do ataku włączał się także Ray Cowels, ale przewaga gospodarzy ciągle była bezpieczna. Mimo że Dziki nie były już tak skuteczne, to utrzymywały się na prowadzeniu. Dopiero późniejsze zagrania Arica Holmana i Christiana Vitala pozwalały Legii zbliżyć się do przeciwników. W ważnych momentach trafiali jednak Coleman wraz z Greenem i to ekipa trenera Krzysztofa Szablowskiego zwyciężyła 96:86.

Dominic Green rzucił dla gospodarzy 28 punktów. W ekipie gości wyróżniał się Christian Vital z 24 punktami.

ORLEN Basket Liga - 17. kolejka

Dziki Warszawa - Legia Warszawa 96:86 (34:21, 24:20, 21:21, 17:24)

Dziki: Dominic Green 28, Ade Ajare Sanni 15, Matt Coleman 13, Nick McGlynn 12, Alan Czujkowski 11, Grzegorz Grochowski 8, Mateusz Bartosz 5, Jarosław Mokros 2, Isaiah Crawley 2, Michał Aleksandrowicz 0.

Legia: Christian Vital 24, Raymond Cowels III 15, Aric Holman 14, Marcel Ponitka 12, Michał Kolenda 11, Josip Sobin 8, Dariusz Wyka 2, Shawn Pipes Junior 0.

