Blisko awansu do finału jest zespół Kinga Szczecin, który wygrał dwa poprzednie mecze. Rywalizacja w półfinale toczy się do trzech zwycięstw i jeżeli piątkowy mecz zakończy się zwycięstwem szczecińskiego zespołu, to awansuje on do wielkiego finału.

Poprzednie dwa spotkania odbyły się w Szczecinie. Pierwsze zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 80:78, a drugie 79:74.

W sezonie zasadniczym dwa razy lepsza okazała się z kolei ekipa BM Stali Ostrów Wielkopolski.

Relacja i wynik na żywo meczu BM Stal Ostrów Wielkopolski - King Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

PSZ, Polsat Sport