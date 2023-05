Duet Swędrowski - Drzyzga od wielu lat komentuje na antenach Polsatu Sport mecze siatkówki. Obaj mieli okazję skomentować między innymi dwa mistrzostwa świata reprezentacji Polski. Na pytanie, czy da się porównać skomentowanie medalu na dużej imprezie do zdobycia Telekamery, obaj stwierdzili, że są dwie różne historie.

- Nieporównywalne sprawy, zdobycie Telekamery to jest całkiem co innego, choć też jest to fajne - stwierdził Drzyzga.

Drzyzga opowiedział o najpiękniejszych momentach w swojej pracy dziennikarskiej.

- Dwukrotne mistrzostwo świata reprezentacji Polski i mundial w 2014 roku - powiedział.

Inne doświadczenie ma Swędrowski. Wieloletni komentator Polsatu Sport najlepiej wspomina czempionat w 2006 roku.

- Mistrzostwa świata w 2006 roku to najbardziej pamiętny moment w mojej karierze. Wtedy zdobyliśmy medal i przełamaliśmy wieloletnią niemoc - stwierdził.

Zdobywcy Telekamery zostali zapytani, jakie jest ich dziennikarskie marzenie. W tej sprawie zarówno Drzyzga, jak i Swędrowski byli zgodni.

- Medal igrzysk olimpijskich w wykonaniu naszych zawodników i zawodniczek - wyznał Drzyzga.

PSZ, Polsat Sport