Komentatorzy i eksperci siatkarscy Polsatu Sport zdobyli Telekamerę 2023! Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga, którzy od lat stanowią czołowe "głosy polskiej siatkówki" zostali wyróżnieni w 26. edycji prestiżowego plebiscytu Telekamery w kategorii "Komentator Sportowy". W tej samej kategorii nominowani byli jeszcze: Sylwia Dekiert, Jacek Laskowski, Rafał Patyra, Sebastian Szczęsny, Mateusz Święcicki oraz Andrzej Twarowski.

Na podium uplasowali się Rafał Patyra (15 proc. głosów) oraz Sebastian Szczęsny (17 proc.). Wyróżnieni Swędrowski i Drzyzga zdobyli 25 procent głosów oddanych przez członków Kapituły.

ZOBACZ TAKŻE: Niewiarygodna sytuacja! Bezcenna reakcja polskiej siatkarki (WIDEO)

W zeszłym roku sportowa redakcja Polsatu również miała powody do świętowania. Podczas uroczystej gali towarzyszącej 25. edycji Telekamer wyjątkowe wyróżnienia powędrowały do Polsatu Sport i Jerzego Mielewskiego. Najstarszy kanał sportowy w Polsce otrzymał nagrodę dla „Kanału Tematycznego 25-lecia”. Złota Telekamera powędrowała zaś do Jerzego Mielewskiego, który w trzech ostatnich edycjach nie miał sobie równych w kategorii „Komentator Sportowy”.

Telekamery są wręczane od 1998 roku. W tym roku głosujący mogli wspierać swoich ulubieńców w kategoriach Aktor, Aktorka i Serial. W pozostałych kategoriach głosy oddawali członkowie Kapituły i przedstawiciele Wydawnictwa Bauer. Wręczone zostały również Telekamery Specjalne.

PI, Polsat Sport