Kapitalny gol na wagę awansu! Biało-Czerwoni w półfinale mistrzostw Europy!

Reprezentacja Polski do lat 17 po pełnym emocji spotkaniu pokonała Serbów 3:2 i zapewniła sobie awans do półfinału rozgrywanych na Węgrzech młodzieżowych mistrzostw Europy. Bohaterem Polaków został Filip Rejczyk.

Ćwierćfinałowa rywalizacja rozpoczęła się dla Biało-Czerwonych w najlepszy możliwy sposób. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego z prawej strony boiska najlepiej w polu karnym Serbów odnalazł się Jakub Krzyżanowski. Pierwszy strzał zawodnika Wisły Kraków zdołał jeszcze odbić Viktor Dzodić, ale przy dobitce nie miał już najmniejszych szans.

ZOBACZ TAKŻE: Los Wisły Kraków nie leży w jej rękach! Maciej Żurawski podał przyczynę

Do przerwy Polacy zdecydowanie dominowali i cały czas dochodzili do kolejnych sytuacji strzeleckich. Żadna próba nie była jednak na tyle groźna, by zaskoczyć bramkarza rywali. Serbowie obudzili się tuż przed zejściem do szatni. Świetne okazje mieli Andrej Petrović i Mihajlo Cvetković, ale nie trafili nawet w światło bramki.

Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy groźny strzał oddał Filip Wolski. Czujność zachował jednak Dzodić. W 51 minucie Serbowie doprowadzili do wyrównania. Zza pola karnego uderzył Petrović, rykoszet utrudnił interwencję Miłoszowi Piekutowskiemu, a pierwszy do bezpańskiej piłki dopadł Veljko Vukojević i skierował ją do siatki.

W 59. minucie faulowany w polu karnym był wprowadzony w przerwie Daniel Mikołajewski. Do futbolówki ustawionej na jedenastym metrze podszedł sam poszkodowany i pewnym uderzeniem przywrócił reprezentację Polski na prowadzenie. Dziesięć minut później Biało-Czerwonych uratował słupek, ale Polacy niestety nie zareagowali odpowiednio na to ostrzeżenie. Po chwili silnym strzałem wyrównał bowiem Andrej Subotić. Piekutowski miał piłkę na ręce, jednak nie dał rady skutecznie zainterweniować.

Losy ćwierćfinału rozstrzygnęły się w 89. minucie. Sędzia Elchin Masiyev podyktował rzut wolny dla podopiecznych trenera Włodarskiego. Stały fragment gry z okolic siedemnastego metra kapitalnie wykonał Filip Rejczyk, a piłka wpadła w samo okienko bramki Serbów. Polacy nie dali już sobie wyrwać końcowego triumfu i zameldowali się w półfinale turnieju!

W 1/2 finału Biało-Czerwoni zagrają z reprezentacją Niemiec. Dojście do tej fazy imprezy oznacza również, że Polacy zakwalifikowali się na mistrzostwa świata!

Polska - Serbia 3:2 (1:0)

Bramki: Krzyżanowski 4, Mikołajewski 62, Rejczyk 89 - Vukojević 51, Subotić 70