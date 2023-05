Lewandowski zmienia klub, Peszko kończy karierę! Okres przetasowań trwa

Chociaż sezon ligowy na zapleczu PlusLigi dopiero dobiegł końca, to z dnia na dzień pozostaje coraz mniej niewiadomych w związku z nadchodzącymi rozgrywkami 2023/2024. Kluby TAURON 1.Ligi zaczęły się zbroić, odkrywając kolejne nazwiska zawodników, którzy już wkrótce będą stanowić o sile ich zespołów. W wielu klubach doszło również do serii siatkarskich pożegnań.

Do budowy składu na sezon 2023/2024 przystąpiła już drużyna Mickiewicza Kluczbork. Za sterami ekipy z Opolszczyzny nadal stać będzie trener Mariusz Łysiak. Jak na razie klub ogłosił, że kontrakt przedłużyli: Mateusz Linda (atakujący), Jan Siemiątkowski (atakujący), Janusz Górski (przyjmujący), Artur Pasiński (przyjmujący), Arek Olczyk (środkowy), Michał Łysiak (libero) oraz kapitan drużyny – środkowy Konrad Mucha.

Dla Konrada Michy kolejny sezon będzie już dziewiątym w barwach Mickiewicza Kluczbork. Środkowy jest jedną z kluczowych postaci drużyny. W zakończonym sezonie zdobył 237 punktów, w tym 88 blokiem, co uczyniło go trzecim najlepiej blokującym zawodnikiem TAURON 1. Ligi. Klub poinformował również, że po dwóch latach do Kluczborka wraca Jakub Lewandowski, będący w ostatnim czasie siatkarzem drużyny GKS Katowice, czyli jedenastego zespołu tegorocznych rozgrywek PlusLigi.

Awans do TAURON 1. Ligi wywalczyli w tym sezonie siatkarze CHKS Arka Chełm. W piątek klub ogłosił, że w jego barwach kibice nie zobaczą już Jakuba Peszko. Przyjmujący w ostatnim czasie walczył z kontuzjami, dlatego w tegorocznych rozgrywkach występował na pozycji libero. Jednak teraz siatkarz zadecydował o zakończeniu kariery jako zawodnik.

Do serii pożegnań doszło już również w szeregach brązowego medalisty sezonu 2022/2023 TAURON 1. Ligi, z którym współpracę przedłużył trener Michał Masny. W kolejnym sezonie barw BKS Visła Proline Bydgoszcz nie będą bronić Max Elgert, Damian Wierzbicki, Tomasz Bonisławski, Michał Szczechowicz, Maciej Krysiak oraz Piotr Śliwka, czyli złoty medalista Mistrzostw Świata Kadetów (2021) oraz wicemistrz Europy juniorów (2022), a prywatnie brat trzykrotnego triumfatora siatkarskiej Ligi Mistrzów - Aleksandra Śliwki.

OL, Polsat Sport