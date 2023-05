Mistrzowie w finale Energa Basket Ligi!

Lepiej w to spotkanie weszli gospodarze, którzy po trafieniu Łukasza Koszarka mieli cztery punkty przewagi. Wrocławianie odpowiedzieli na to serią 11:0, a trójki trafiali Ivan Ramljak oraz Łukasz Kolenda. Później uciekali nawet na dziewięć punktów dzięki zagraniu DJ Mitchella. Ostatecznie po akcji Aleksandra Dziewy po 10 minutach było 14:22. Aric Holman oraz Janis Berzins w drugiej kwarcie starali się nawiązać rywalizację. Obie drużyny nie imponowały w ataku, ale to WKS Śląsk kontrolował wydarzenia na parkiecie. Kyle Vinales starał się to zmienić - okazało się, że to zdecydowanie za mało. Po kolejnych akcjach Jeremiah Martina pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 25:37.

Trzecia kwarta od początku ponownie układała się po myśli zespołu trenera Ertugrula Erdogana. Po kolejnych trafieniach Jeremiah Martina i Aleksandra Dziewy różnica wynosiła już 23 punkty! Ekipa z Warszawy długo nie potrafiła wrócić do gry. Co prawda później zbliżyła się na 14 punktów, ale rywale nie chcieli pozwolić na nic więcej. Po 30 minutach było 40:55. Legia nie zamierzała się poddawać w kolejnej części gry - zaczęli od serii 6:0 i ciągle mieli szansę! Odpowiadał na to dość szybko Jeremiah Martin, a przyjezdni kontrolowali sytuację. Końcówka przyniosła jeszcze trochę emocji - bo po trafieniu Arica Holmana różnica wynosiła zaledwie trzy punkty, a następnie po rzucie Travisa Lesliego tylko dwa! Ostatecznie mistrzowie wygrali jednak 65:63 i awansowali do wielkiego finału Energa Basket Ligi!

Najlepszym zawodnikiem gości był Jeremiah Martin z 21 punktami, 8 zbiórkami i 4 asystami. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Travis Leslie z 15 punktami i 6 zbiórkami.

Czwarty mecz półfinałowy: Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 63:65 (14:22, 11:15, 15:18, 23:10).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 3-1 dla Śląska. Awans Śląska do finału.

Punkty:

Legia Warszawa: Travis Leslie 15, Aric Holman 14, Kyle Vinales 12, Grzegorz Kamiński 6, Grzegorz Kulka 5, Dariusz Wyka 5, Łukasz Koszarek 4, Janis Berzins 2, Geoffrey Groselle 0, Billy Garrett 0.

Śląsk Wrocław: Jermiah Martin 21, Aleksander Dziewa 12, Justin Bibbs 8, Ivan Ramljak 7, Jakub Nizioł 6, Arciom Parachouski 4, Łukasz Kolenda 3, Donovan Mitchell 2, Vasa Pusica 2.

plk.pl